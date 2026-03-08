Hírlevél
Brutális bántalmazás ügyében emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség. Egy apa akkor pofont kevert le a fiának, hogy az áldozat arcából ömlött a vér, a kórházban pedig megállapították: a fiú orra eltört.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békés vármegyei főügyészség, békéscsabai járási ügyészség

A Békés vármegyében élő apa és fia 2025. szeptember 16-án közösen főztek vacsorát otthonukban, amikor az este irdatlan veszekedésbe torkollt és elcsattant egy gigantikus pofon. A 17 éves fiú trágár kifejezéseket használt apjával szemben, aki annyira dühbe gurult, hogy olyasmit tett, amiről aztán a Békés Vármegyei Főügyészség adott részletes tájékoztatást – adta hírül a Beol.hu.

Elképesztő erejű pofont kapott a 17 éves fiú
Elképesztő erejű pofont kapott a 17 éves fiú
Fotó: Shutterstock

Úgy pofon ütötte a fiát, hogy utána kórházba kellett vinni

A fiatal szájhősködése miatt olyan elemi erejű felháborodás kerítette hatalmába az apát, hogy gondolkodás nélkül, teljes erőből megütötte a fiút. A támadás az arcot és sértett orrát érte, amiből azonnal elkezdett ömleni a vér. A jelenetet követően autóba ültek és a legközelebbi kórház sürgősségi osztályára mentek: mint kiderült, a fiúnak eltörött az orra, így 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A Békéscsabai Járási Ügyészség ezért 

súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte az 51 éves, büntetlen előéletű férfival szemben. 

Nemrég egy iskolai bántalmazás elkövetője került bíróság elé: a fiú nem tartotta magát az előírt magatartási és egyéb szabályokhoz, ezért végül súlyos büntetésre számíthat.

 

 

