A Békés vármegyében élő apa és fia 2025. szeptember 16-án közösen főztek vacsorát otthonukban, amikor az este irdatlan veszekedésbe torkollt és elcsattant egy gigantikus pofon. A 17 éves fiú trágár kifejezéseket használt apjával szemben, aki annyira dühbe gurult, hogy olyasmit tett, amiről aztán a Békés Vármegyei Főügyészség adott részletes tájékoztatást – adta hírül a Beol.hu.

Elképesztő erejű pofont kapott a 17 éves fiú

Úgy pofon ütötte a fiát, hogy utána kórházba kellett vinni

A fiatal szájhősködése miatt olyan elemi erejű felháborodás kerítette hatalmába az apát, hogy gondolkodás nélkül, teljes erőből megütötte a fiút. A támadás az arcot és sértett orrát érte, amiből azonnal elkezdett ömleni a vér. A jelenetet követően autóba ültek és a legközelebbi kórház sürgősségi osztályára mentek: mint kiderült, a fiúnak eltörött az orra, így 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A Békéscsabai Járási Ügyészség ezért

súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte az 51 éves, büntetlen előéletű férfival szemben.

