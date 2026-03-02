Éppen leveleket kézbesített a postás, amikor élet-halál helyzetbe került

Hírlevél
45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elképesztő dráma bontakozott ki a napokban Bács-Kiskun vármegyében. Egy postás leveleket kézbesített, amikor látta, hogy egy 70 év körüli férfi összeesik. A kézbesítő azonnal odarohant és újraélesztést alkalmazva megmentette a férfi életét.
postásbács - kiskun vármegyOrszágos Mentőszolgálatmentőhelikopterlevélférfi

Életet mentett egy postás Bács-Kiskun vármegyében – adta hírül Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A mentősök szerint egy 70 év körüli férfi rosszul lett, a postás pedig ezt észlelve azonnal a segítségére sietett.

Postás kezdte meg a 70 éves férfi újraélesztését, végül a mentésirányítók mentőhelikoptert küldtek a helyszínre
Fotó: 123RF

Életet mentett a hős postás

A levélkézbesítő mentőt hívott, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálta a férfit, akinek már nem volt légzése. 

A mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bátor postást, miközben esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott. Helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak és a mentők szakmai helytállásának hála végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, majd állapot stabilizálását követően légi úton szállították kórházba bajtársaink

– írja az Országos Mentőszolgálat.

A napokban egy felborult traktorhoz érkezett mentőhelikopter Tolna vármegyében, nem sokon múlt, hogy a súlyos sérültek otthagyják a fogukat.

 

