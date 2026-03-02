Éppen leveleket kézbesített a postás, amikor élet-halál helyzetbe került

Életet mentett egy postás Bács-Kiskun vármegyében – adta hírül Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A mentősök szerint egy 70 év körüli férfi rosszul lett, a postás pedig ezt észlelve azonnal a segítségére sietett.

Postás kezdte meg a 70 éves férfi újraélesztését, végül a mentésirányítók mentőhelikoptert küldtek a helyszínre

Fotó: 123RF

Életet mentett a hős postás

A levélkézbesítő mentőt hívott, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálta a férfit, akinek már nem volt légzése.

A mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bátor postást, miközben esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott. Helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak és a mentők szakmai helytállásának hála végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, majd állapot stabilizálását követően légi úton szállították kórházba bajtársaink

– írja az Országos Mentőszolgálat.

