Hihetetlen módon bukott le a kerítő, aki egy 21 éves szexrabszolgát tartott a markában

Súlyos bűncselekmény történt Nagykanizsán és Bécsben. Egy fiatal, 21 éves nőt prostitúcióra kényszerített kerítője, a bevételt pedig elvették az áldozattól. A történet 2023 novemberének közepén kezdődött, amikor a nő a közösségi médián keresztül megismerkedett egy férfival, aki rögtön szerelemmel csalta magához. Pár nap múlva a lány beköltözött a férfi otthonába, ám azonnal rossz érzései támadtak: a csábítóról ugyanis azonnal kiderült, hogy nős, kisgyermekes apa. A férfi felesége azonban mégis engedte, hogy a nő náluk lakjon, ugyanis a férfival közösen azt tervezték, hogy prostitúcióra kényszerítik a fiatal lányt. Így is történt, ám az áldozat egy fillért sem tarthatott meg – írta a Zaol.hu, amely arról is beszámolt, hogy milyen elképesztő módon bukott le a kerítő.

A bevételt is elvették a prostitúcióra kényszerített nőtől (illusztráció)

Fotó: cottonbro studio/pexels

Akarata ellenére kényszerítették prostitúcióra

Amikor a nő jelezte, hogy nem akarja folytatni a prostitúciós tevékenységet, a férfi fenyegetéssel kényszerítette, hogy tovább dolgozzon. A kerítő december közepén Bécsbe vitte, ahol egy idősebb prostituált segített megszervezni a találkozókat, napi legalább öt kuncsafttal, a pénzt pedig megosztották egymás között. Ám pénzügyi elszámolás miatt összevesztek, így a fiatal nő visszakerült Nagykanizsára.

A szexrabszolgaként tartott nő hamarosan meg tudott szökni a lakásból, ahonnan azonban a kerítő elmondása szerint eltűnt 300 ezer forint, így a férfi a rendőrségre ment bejelentést tenni, ami óriási hiba volt: az eljárásban beidézett fiatal lány ugyanis elmondta a teljes történtet a rendőröknek.

A kerítő és felesége összesen közel kétmillió forintot keresett 2023 novembere és 2024 januárja között, amit saját megélhetésükre fordítottak.

Az ügyben kedden 9 órakor kezdődik a nyilvános előkészítő ülés Zalaegerszegen, ahol a férfit kihallgatják.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.