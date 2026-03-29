A vádirat szerint a férfi 2023 novemberének közepén vette fel a kapcsolatot a 21 éves lánnyal egy közösségi oldalon. A fiatal nő akkor éppen munkanélküli volt, és korábban előfordult már, hogy prostitúcióból próbált megélni – írta a Zaol.hu.

A vád szerint a férfi prostitúcióra kényszerítette a fiatal nőt és a pénzt is elvette tőle

Prostitúció, emberkereskedelem és kényszermunka

Nem sokkal később, november 17-én személyesen is találkoztak Nagykanizsán. A férfi azt mondta a lánynak, hogy szerelmes belé, rövid időn belül pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. A következő napokban együtt voltak, a nő pedig sok mindent elmesélt az életéről és a családi helyzetéről.

A vád szerint a férfi ekkor dönthette el, hogy kihasználja a lány kiszolgáltatott helyzetét.

Az ügyészség szerint rávette, hogy ismét prostitúcióval keressen pénzt, a bevételt pedig ő akarta megszerezni.

2023. november 26-án a férfi beköltöztette a lányt a lakásába, ahol az élettársával együtt élt Nagykanizsán. A sértett ekkor tudta meg, hogy a férfinak már párja és gyermekei is vannak. Élettársa tisztában volt azzal, hogy a férfi prostitúcióra akarja rávenni a lányt, mégis beleegyezett, hogy náluk lakjon.

Két nappal később a sértett feladott egy internetes hirdetést, amelyben pénzért kínált szexuális szolgáltatást. A vendégekkel azonban nem ő tartotta a kapcsolatot:

a vádlottak szervezték a találkozókat és ők határozták meg az árakat is. A pénzt minden alkalommal elvették tőle.

Néhány nappal később a lány közölte, hogy meggondolta magát és nem akarja tovább csinálni. A férfi ekkor megfenyegette:

azt mondta, ha kiszáll, a lány kiskorú testvérén áll bosszút.

Addigra már többször megverte és megfélemlítette a nőt, aki emiatt tovább kényszerült folytatni a szexmunkát Nagykanizsán.

2023. december 16-án a férfi egy ismerőse segítségével Bécsbe vitte a lányt. Ott egy másik nő – a III. rendű vádlott – segített neki vendégeket találni. Ő szervezte a találkozókat és a kuncsaftokkal is ő tartotta a kapcsolatot.

Az idősebb nő ekkor már látta, hogy a fiatal lány kiszolgáltatott helyzetben van és nincs beleszólása abba, mi történik vele. Tudta azt is, hogy a prostitúciót az elsőrendű vádlott erőlteti rá. Ennek ellenére 2023. december 17. és 20. között naponta legalább öt vendéget szerzett neki, a bevételt pedig megfelezte a férfival. Később pénzügyi vita alakult ki a vádlottak között, ezért a férfi és a lány visszautaztak Nagykanizsára.