A vádirat szerint a férfi 2023 novemberének közepén vette fel a kapcsolatot a 21 éves lánnyal egy közösségi oldalon. A fiatal nő akkor éppen munkanélküli volt, és korábban előfordult már, hogy prostitúcióból próbált megélni – írta a Zaol.hu.
Prostitúció, emberkereskedelem és kényszermunka
Nem sokkal később, november 17-én személyesen is találkoztak Nagykanizsán. A férfi azt mondta a lánynak, hogy szerelmes belé, rövid időn belül pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. A következő napokban együtt voltak, a nő pedig sok mindent elmesélt az életéről és a családi helyzetéről.
A vád szerint a férfi ekkor dönthette el, hogy kihasználja a lány kiszolgáltatott helyzetét.
Az ügyészség szerint rávette, hogy ismét prostitúcióval keressen pénzt, a bevételt pedig ő akarta megszerezni.
2023. november 26-án a férfi beköltöztette a lányt a lakásába, ahol az élettársával együtt élt Nagykanizsán. A sértett ekkor tudta meg, hogy a férfinak már párja és gyermekei is vannak. Élettársa tisztában volt azzal, hogy a férfi prostitúcióra akarja rávenni a lányt, mégis beleegyezett, hogy náluk lakjon.
Két nappal később a sértett feladott egy internetes hirdetést, amelyben pénzért kínált szexuális szolgáltatást. A vendégekkel azonban nem ő tartotta a kapcsolatot:
a vádlottak szervezték a találkozókat és ők határozták meg az árakat is. A pénzt minden alkalommal elvették tőle.
Néhány nappal később a lány közölte, hogy meggondolta magát és nem akarja tovább csinálni. A férfi ekkor megfenyegette:
azt mondta, ha kiszáll, a lány kiskorú testvérén áll bosszút.
Addigra már többször megverte és megfélemlítette a nőt, aki emiatt tovább kényszerült folytatni a szexmunkát Nagykanizsán.
2023. december 16-án a férfi egy ismerőse segítségével Bécsbe vitte a lányt. Ott egy másik nő – a III. rendű vádlott – segített neki vendégeket találni. Ő szervezte a találkozókat és a kuncsaftokkal is ő tartotta a kapcsolatot.
Az idősebb nő ekkor már látta, hogy a fiatal lány kiszolgáltatott helyzetben van és nincs beleszólása abba, mi történik vele. Tudta azt is, hogy a prostitúciót az elsőrendű vádlott erőlteti rá. Ennek ellenére 2023. december 17. és 20. között naponta legalább öt vendéget szerzett neki, a bevételt pedig megfelezte a férfival. Később pénzügyi vita alakult ki a vádlottak között, ezért a férfi és a lány visszautaztak Nagykanizsára.
2023. december 22. és 2024. január 6. között a sértett már csak néhány emberrel találkozott pénzért, de továbbra is a férfi ráhatására és felügyelete mellett.
Az ügy végül egy egészen más ok miatt derült ki. A férfi 2024 januárjának elején feljelentést tett a rendőrségen, mert eltűnt a lakásából 300 ezer forint. A nyomozás során a lányt is kihallgatták, ekkor pedig elmondta, mi történt vele. A hatóságok segítségével így kikerült a férfi irányítása alól.
A nyomozás szerint 2023. november 29. és 2024. január 6. között a fiatal nő legalább 1 922 272 forintot keresett prostitúcióval. A pénzt azonban a vádlottak elvették tőle és saját megélhetésükre fordították.
Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt tartanak tárgyalást március 31-én a Zalaegerszegi Törvényszéken.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.