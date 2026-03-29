A férfi az interneten ismerkedett meg egy fiatal nővel, majd rövid idő alatt teljesen az irányítása alá vonta. Az ügy középpontjában a prostitúció áll: a vád szerint a férfi rávette a lányt, hogy anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújtson, a pénzt pedig elvette tőle.
A vádirat szerint a férfi 2023 novemberének közepén vette fel a kapcsolatot a 21 éves lánnyal egy közösségi oldalon. A fiatal nő akkor éppen munkanélküli volt, és korábban előfordult már, hogy prostitúcióból próbált megélni – írta a Zaol.hu.

A vád szerint a férfi prostitúcióra kényszerítette a fiatal nőt és a pénzt is elvette tőle
Fotó: Cottonbro studio/Pexels

Prostitúció, emberkereskedelem és kényszermunka

Nem sokkal később, november 17-én személyesen is találkoztak Nagykanizsán. A férfi azt mondta a lánynak, hogy szerelmes belé, rövid időn belül pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. A következő napokban együtt voltak, a nő pedig sok mindent elmesélt az életéről és a családi helyzetéről.

A vád szerint a férfi ekkor dönthette el, hogy kihasználja a lány kiszolgáltatott helyzetét. 

Az ügyészség szerint rávette, hogy ismét prostitúcióval keressen pénzt, a bevételt pedig ő akarta megszerezni.

2023. november 26-án a férfi beköltöztette a lányt a lakásába, ahol az élettársával együtt élt Nagykanizsán. A sértett ekkor tudta meg, hogy a férfinak már párja és gyermekei is vannak. Élettársa tisztában volt azzal, hogy a férfi prostitúcióra akarja rávenni a lányt, mégis beleegyezett, hogy náluk lakjon.

Két nappal később a sértett feladott egy internetes hirdetést, amelyben pénzért kínált szexuális szolgáltatást. A vendégekkel azonban nem ő tartotta a kapcsolatot: 

a vádlottak szervezték a találkozókat és ők határozták meg az árakat is. A pénzt minden alkalommal elvették tőle.

Néhány nappal később a lány közölte, hogy meggondolta magát és nem akarja tovább csinálni. A férfi ekkor megfenyegette: 

azt mondta, ha kiszáll, a lány kiskorú testvérén áll bosszút.

Addigra már többször megverte és megfélemlítette a nőt, aki emiatt tovább kényszerült folytatni a szexmunkát Nagykanizsán.

2023. december 16-án a férfi egy ismerőse segítségével Bécsbe vitte a lányt. Ott egy másik nő – a III. rendű vádlott – segített neki vendégeket találni. Ő szervezte a találkozókat és a kuncsaftokkal is ő tartotta a kapcsolatot.

Az idősebb nő ekkor már látta, hogy a fiatal lány kiszolgáltatott helyzetben van és nincs beleszólása abba, mi történik vele. Tudta azt is, hogy a prostitúciót az elsőrendű vádlott erőlteti rá. Ennek ellenére 2023. december 17. és 20. között naponta legalább öt vendéget szerzett neki, a bevételt pedig megfelezte a férfival. Később pénzügyi vita alakult ki a vádlottak között, ezért a férfi és a lány visszautaztak Nagykanizsára.

2023. december 22. és 2024. január 6. között a sértett már csak néhány emberrel találkozott pénzért, de továbbra is a férfi ráhatására és felügyelete mellett.

Az ügy végül egy egészen más ok miatt derült ki. A férfi 2024 januárjának elején feljelentést tett a rendőrségen, mert eltűnt a lakásából 300 ezer forint. A nyomozás során a lányt is kihallgatták, ekkor pedig elmondta, mi történt vele. A hatóságok segítségével így kikerült a férfi irányítása alól.

A nyomozás szerint 2023. november 29. és 2024. január 6. között a fiatal nő legalább 1 922 272 forintot keresett prostitúcióval. A pénzt azonban a vádlottak elvették tőle és saját megélhetésükre fordították.

Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt tartanak tárgyalást március 31-én a Zalaegerszegi Törvényszéken.

A hasonló módszert alkalmazott egy 38 éves karcagi férfi is, aki éveken át teljesen az irányítása alatt tartotta barátnőjét. Ahogy az előző esetben, itt is a nő bizalmát és kiszolgáltatottságát használta ki: hónapokon keresztül kényszerítette, hogy prostitúcióval biztosítsa a férfi jövedelmét, miközben minden lépését szoros felügyelet alatt tartotta és a bevételt teljes egészében elvette.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

