Aljas rablás Szentesen: gipszelt kezű férfi karját csavarta ki a drogos elkövető

A Szentesi Járási Ügyészség megdöbbentő részleteket közölt egy tavalyi bűnügyről. Az elkövető több esetben is törvényt sértett, köztük egy brutális rablás is szerepel a vádiratban – írja a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.

A nyomozás szerint a férfi már tavaly nyáron megkezdte bűncselekményeinek sorozatát, amikor a csongrádi üdülőövezet egyik nyaralójából mintegy 130 ezer forint értékű hangszórót lopott el. Ezt követően Szentesen folytatta ámokfutást.

Szeptember 18-án Szentes autóbusz-állomáson egy várakozó utast szólított meg, akitől azzal az ürüggyel kérte el a mobiltelefonját, hogy meg szeretné nézni a menetrendet. A készülékkel azonban egyszerűen elsétált.

Alig telt el egy óra, amikor

egy helyi iskola előtt ülő, begipszelt kezű férfit szemelt ki.

Először pénzt kért tőle, majd miután az áldozat visszautasította, erőszakhoz folyamodott.

A támadó a sértett ép kezét hátracsavarta, így kényszerítette ki a pénztárca átadását.

A készpénzt kivette, majd a tárcát a földre dobta, és elmenekült.

A rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt. A drogteszt kimutatta, hogy

a férfi kábítószer hatása alatt állt a bűncselekmények idején.

A Szentesi Járási Ügyészség a férfit bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablással, lopással és kábítószer-birtoklással vádolja. Az ügyben a Szentesi Járásbíróság hoz majd döntést a közeljövőben.

