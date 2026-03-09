Rablás az örkényi vasútállomásnál: négyen késsel fenyegették, majd összeverték a férfit

A férfi az örkényi vasútállomás felé tartott egy novemberi estén, amikor a négytagú banda felfigyelt rá. A rablás során a kvartett késsel fenyegette meg, kifosztotta, majd súlyosan bántalmazta az áldozatot – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

A brutális örkényi rablás helyszíne Fotó: Magyarország Ügyészsége

Rablás az örkényi vasútállomásnál

A Dabasi Járási Ügyészség közlése szerint a sértett 2025 novemberében, az esti órákban az örkényi vasútállomásra igyekezett. Ekkor figyeltek fel rá a vádlottak. Az egyik férfi cigarettát kért tőle, amit a sértett át is adott. A támadó azonban ekkor odahívta társait, majd megfenyegette a férfit, hogy menjen velük, különben megverik.

A sértett félelmében követte a négy férfit a vasútállomás közelében lévő kietlenebb területre.

Késsel fenyegették meg az áldozatot

A támadók körbeállták a férfit, és követelték tőle az értékeit. Azt mondták, ha nem adja át azokat, késsel leszúrják, majd elássák.

A sértett végül átadta mobiltelefonját és fejhallgatóját, azonban ez sem volt elég a támadóknak.

Az egyik férfi elővett egy kést, és közölte az áldozattal, hogy le fogja szúrni.

A férfi ekkor kérte, hogy engedjék el, hiszen már minden értékét átadta.

Brutális verés után fenyegették meg

A kérés ellenére az egyik vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet. Két társa is csatlakozott a bántalmazáshoz, miközben negyedik társuk figyelte, hogy nem közeledik-e valaki.

A támadás után az egyik férfi azzal fenyegette meg az áldozatot, hogy ha még egyszer meglátják a településen, meg fogják ölni.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Gyorsan elfogták az elkövetőket

A rendőrség rövid időn belül azonosította és elfogta a támadókat. A négy férfi a megszerzett értékeket később pénzzé tette és elosztotta egymás között.

A Dabasi Járási Ügyészség minősített rablás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja a letartóztatásban lévő elkövetőket.

Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást és a sértett kárának megtérítését indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.