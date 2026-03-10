Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Galata-Liverpool ÉLŐ

Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

rablás

Kizárta az erkélyre és kifosztotta szeretőjét: viharos szerelmi drámától volt hangos a debreceni utca

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kétségbeesett kiáltások verték fel a debreceni éjszaka csendjét, miután egy férfi az ötödik emeleti erkélyen rekedve próbált segítséget kérni a járókelőktől. A rendőrség beszámolója szerint a lakásba zárt áldozatot saját ismerőse ejtette csapdába, az ügyben pedig már meg is indult az eljárás a különös körülmények között elkövetett rablás miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rabláskülönös körülményáldozattelefonerkélyszerető

A közös este váratlanul rémálommá fordult a debreceni férfinak, aki miután nyugovóra tért, kiszolgáltatott helyzetbe került saját ismerősével szemben. A nő kihasználta az áldozat pihenését és szinte minden mozdíthatót – készpénzt, telefont, ékszereket és értékes karórákat is – magához vett, majd a férfit az ingatlanba zárva menekült el a helyszínről, így valósult meg a különös körülmények között lezajlott rablás – írta a Borsonline.hu.

rablás
Az erkélyről kiabált segítségért a rablás áldozata (Illusztráció)
Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Erkélyfogság és rablás: bilincsben a debreceni tolvajnő

A gyanúsított a távozásakor még arra is ügyelt, hogy rázárja az ajtót a sértettre, aki telefon és pótkulcs híján teljesen tehetetlenné vált a saját otthonában. A debreceni rendőrök azonban villámgyorsan pontot tettek az ügyre: órákon belül kézre kerítették a 33 éves nőt, akinek a különös körülmények között elkövetett rablás mellett személyi szabadság megsértése miatt is felelnie kell.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a hét, Buzás vezetéknevű gyereket, akik a rendőrségi adatok szerint rejtélyes körülmények között, egyetlen nap alatt tűntek el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!