Kizárta az erkélyre és kifosztotta szeretőjét: viharos szerelmi drámától volt hangos a debreceni utca

A közös este váratlanul rémálommá fordult a debreceni férfinak, aki miután nyugovóra tért, kiszolgáltatott helyzetbe került saját ismerősével szemben. A nő kihasználta az áldozat pihenését és szinte minden mozdíthatót – készpénzt, telefont, ékszereket és értékes karórákat is – magához vett, majd a férfit az ingatlanba zárva menekült el a helyszínről, így valósult meg a különös körülmények között lezajlott rablás – írta a Borsonline.hu.

Az erkélyről kiabált segítségért a rablás áldozata (Illusztráció)

Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Erkélyfogság és rablás: bilincsben a debreceni tolvajnő

A gyanúsított a távozásakor még arra is ügyelt, hogy rázárja az ajtót a sértettre, aki telefon és pótkulcs híján teljesen tehetetlenné vált a saját otthonában. A debreceni rendőrök azonban villámgyorsan pontot tettek az ügyre: órákon belül kézre kerítették a 33 éves nőt, akinek a különös körülmények között elkövetett rablás mellett személyi szabadság megsértése miatt is felelnie kell.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a hét, Buzás vezetéknevű gyereket, akik a rendőrségi adatok szerint rejtélyes körülmények között, egyetlen nap alatt tűntek el.