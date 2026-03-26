Sállal takarta az arcát, de nem menekült a kegyetlen rabló Orosházán

Egy jól kitervelt akció végén csapott le a rabló Orosházán, amikor egy nő éppen munkába indult. A támadás gyors és brutális volt, az elkövető nem habozott még erőszakot sem alkalmazni, hogy megszerezze a kiszemelt zsákmányt – írta a Beol.hu.

Lesből támadt áldozatára a rabló

A rabló napokig figyelte áldozatát

A támadó előre kinézte áldozatát és pontosan tudta, mikor és hogyan csaphat le. Kiderítette, hogy a nő rendszeresen hazaviszi munkahelye napi bevételét, majd másnap reggel visszaviszi azt. A férfi ennek tudatában napokon át figyelte a nő szokásait, majd egy hideg decemberi hajnalon lesben állt az otthona közelében. Arcát sállal takarta el, kezén kesztyű volt és minden részletet előre megtervezett.

Amikor a nő kilépett a házból és beült volna az autójába, a támadó hátulról lecsapott. Megragadta, a földre rántotta, majd többször megütötte. Az erőszakos fellépés célja pedig egyértelmű volt: megszerezni a hátizsákot, amelyben a pénz lapult.

Bár a nő megpróbálta visszaszerezni az értékeit, esélye sem volt. A támadó fizikai fölényben volt, újra megütötte, majd a zsákkal együtt elmenekült a helyszínről.

Közel kétmillió forint tűnt el

A hátizsák nemcsak személyes tárgyakat rejtett, iratokat, bankkártyát és néhány tízezer forintot, ugyanis mellette a munkahely napi bevétele is benne volt. Ez az összeg közel 1,8 millió forintot tett ki. A teljes kár jelentős és eddig nem térült meg, így az áldozat nemcsak a támadás traumájával, hanem komoly anyagi veszteséggel is kénytelen szembenézni.

Az ügyészség azonban már lépett az ügyben. A férfi beismerése esetére is komoly büntetést helyeztek kilátásba, mint végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől való eltiltás és a teljes kár megtérítése is szerepel a javaslatban.

Emellett nem csak az ellopott pénzt kell visszafizetnie, mert a nyomozás költségei is meghaladják a 4,5 millió forintot, amit szintén neki kell majd állnia.

