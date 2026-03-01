Megszólalt Keleti Andrea: így jutott ki a dubaji rakétatámadásból

A dubaji térségben kialakult feszült helyzet több turistát és ismert személyt is váratlanul ért. A légtér ideiglenes lezárása, a járattörlések és a folyamatos híradások sokakban keltettek aggodalmat. A rakétatámadások szinte állandó szereplője lett a híreknek, miközben egyre többen próbálták kideríteni, mikor és hogyan juthatnak biztonságban haza. Szerencsére voltak, akiknek a jó időzítés mindent eldöntött – írta a Bors.

Keleti Andrea a rakétatámadások előtt érkezett haza

Fotó: Bors

A rakétatámadások előtti hazatért, Keleti Andrea fellélegzett

Keleti Andrea már itthonról figyeli az eseményeket. Mint elmondta:

Már nem vagyunk ott, előtte hazajöttünk. Remélem, nem lesz ott nagy kalamajka

Bár személyesen már nincs veszélyben, továbbra is aggodalommal követi a térség híreit és tartja a kapcsolatot az ismerőseivel. Elmondása szerint eddig úgy tűnik, hogy nem történt komolyabb személyi sérülés, ami mindenképpen megnyugtató. Ugyanakkor bízik benne, hogy a helyzet nem romlik tovább, és az ott tartózkodók is hamar biztonságban hazajuthatnak.

Nem új úti cél, inkább visszatérő feltöltődés

Andrea és férje számára a Közel-Kelet nem ismeretlen terep. Az idei utazás során főként Abu Dhabi volt a pihenés központja, Dubaj inkább csak egy rövid kitérő volt. A téli hónapokban szinte hagyomány náluk, hogy néhány nap napsütéssel töltődnek fel.

A meleg, a fény és a kiszakadás a szürke télből számukra nem luxus, hanem tudatos feltöltődés, éppen ezért volt különösen megdöbbentő szembesülni azzal, milyen gyorsan megváltozhat egy békésnek tűnő térség hangulata.

A kialakult helyzetben fontos szerep jutott a magyar külképviseletnek is. A konzulátus folyamatosan tájékoztatta az érintetteket, segített eligazodni a gyorsan változó körülmények között és sokaknak nyújtott kapaszkodót a bizonytalanságban. Keleti Andrea végül gond nélkül, időben hazaért, amiért különösen hálás. Tavaly még a kórházból jelentkezett, idén pedig a jól megérdemelt pihenése után.