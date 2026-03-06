Félreértette a helyzetet, ezért rátámadt az idős férfira egy részeg Szegeden

A Szegedi Járási Ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki rátámadt egy idős férfira – írja a Csongrád-Csanád vármegyei Ügyészség közleménye alapján a Délmagyar.hu.

Rátámadt az idős férfire egy részeg Szegeden. Előbb ököllel ütötte, majd késsel fenyegette Fotó: illusztráció/Pexels

Rátámadt az idős férfira Szegeden

A gyanú szerint a sértett március 4-én délután észrevette, hogy egy szintén idős, járókerettel közlekedő nő holmija szétszóródott az utcán. A férfi segített összeszedni az elejtett tárgyakat, ekkor azonban megjelent egy ittas férfi, aki azzal vádolta meg, hogy meg akarja lopni az asszonyt. A gyanúsított először ököllel arcon ütötte az idős embert, majd üldözőbe vette, végül egy késsel életveszélyesen megfenyegette.

Letartóztathatják a visszaeső bűnözőt

Az ügyben garázdaság bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A járási ügyészség a szökés és elrejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításának lehetősége, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozta a többszörös, különös visszaesőnek számító férfi letartóztatását. A kényszerintézkedésről a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája várhatóan még ma dönt.

