Félreértette a helyzetet, ezért rátámadt az idős férfira egy részeg Szegeden

A Szegedi Járási Ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki rátámadt egy idős férfira – írja a Csongrád-Csanád vármegyei Ügyészség közleménye alapján a Délmagyar.hu.
Rátámadt az idős férfira Szegeden
A gyanú szerint a sértett március 4-én délután észrevette, hogy egy szintén idős, járókerettel közlekedő nő holmija szétszóródott az utcán. A férfi segített összeszedni az elejtett tárgyakat, ekkor azonban megjelent egy ittas férfi, aki azzal vádolta meg, hogy meg akarja lopni az asszonyt. A gyanúsított először ököllel arcon ütötte az idős embert, majd üldözőbe vette, végül egy késsel életveszélyesen megfenyegette.
Letartóztathatják a visszaeső bűnözőt
Az ügyben garázdaság bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A járási ügyészség a szökés és elrejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításának lehetősége, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozta a többszörös, különös visszaesőnek számító férfi letartóztatását. A kényszerintézkedésről a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája várhatóan még ma dönt.
