Itt a felvétel, ami igazolja, hogy önvédelemből ütött a Reacher sztárja

Ahogy tegnap írtuk, Alan Ritchson, a Reacher sztárja kertvárosi amerikai otthonánál motorozott a gyerekeivel, amikor elé lépett a szomszédja. Vitatkozni kezdtek. Szó szót követett, a vita elfajult. A világsztár és Ronnie Taylor összeverekedett a kicsik szeme láttára, amit kamerák is rögzítettek. Az első felvételek alapján úgy tűnt, Ritchson támadta meg a szomszédját, később azonban egy másik szögből készült videó is előkerült, amely mást mutatott.

A Reacher sztárja: Alan Ritchson

Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Felvételeken a Reacher sztárja és a szomszéd

A felvételen már az látható, hogy a szomszéd kétszer is lelökte a színészt a motorjáról, aki emiatt zúzódásokat szenvedett, és az ujja is megsérült.

Taylor folyamatosan provokálta, még arra is biztatta, hogy üsse meg.

Ritchson eleinte nem reagált. Amikor azonban a szomszédja ismét lerántotta a motorról, kitört a balhé. A történetnek az lett a vége, hogy a színész visszaült a motorjára, és a gyerekeivel együtt elhajtott.

Az ügy nagy visszhangot kapott azután, hogy a TMZ nyilvánosságra hozta a felvételeket.

Egy testkamerás felvétel pedig – ami most látott napvilágot – egyértelműen bizonyítja a világsztár ártatlanságát, mivel részletesen bemutatja az eseményeket.

A Blikk szerint ebből világossá vált, hogy nem Ritchson kezdte a verekedést, hanem a provokációra reagált. A videó után sokan a színész mellé álltak, mert úgy vélték, jogosan védte meg magát és a gyerekeit.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

A brentwoodi rendőrség tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok – köztük a videók és a tanúvallomások – alapján nem indítanak eljárást a színész ellen.

Ugyanis a nyomozók is úgy találták, hogy önvédelemből cselekedett. Bár felmerült a gondatlan veszélyeztetés lehetősége, az ügyet lezárták. A kerületi ügyészség tehát nem emel vádat a világsztár ellen.