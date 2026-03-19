Szolgálat közben ütöttek el két rendőrt a 8-as főúton

Egy hajnalban történt eset ismét megmutatta, mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a közlekedés, hiszen a rendőr ezúttal nemcsak a helyszínt biztosította, hanem maga is baleset áldozata lett. A 8-as főúton történt incidens során két járőr súlyosan megsérült – írta az MTI.

Rendőrt gázoltak a 8-as főúton

A hatóságok egy bejelentés után érkeztek a helyszínre, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az úttesten. A rendőrök megkülönböztető jelzést használva álltak meg, majd megkezdték az állat eltávolítását, hogy biztonságossá tegyék az utat a közlekedők számára.

Rendőr került veszélybe

A rendőrök éppen az úttesten dolgoztak, amikor a szemből érkező autó hirtelen letért a sávjáról és először a rendőrautót találta el, majd elsodorta a két járőrt is.

Az ütközés ereje jelentős volt, a két rendőr súlyos sérüléseket szenvedett, az autóban ülő öt ember pedig szintén megsérült. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A rendőrök nap mint nap olyan helyzetekben dolgoznak, ahol egyetlen pillanat alatt fordulhat tragédiába egy rutin intézkedés. Az ilyen esetek ismét felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos az óvatosság, különösen akkor, ha az úton villogó fényjelzést látunk. Egy kis figyelem és lassítás akár életeket is menthet.

A napokban pedig nem a motor hangja, hanem a tempó buktatta le egy Tesla sofőrjét, aki 100 km/órával hajtott át Kőbányán, ahol csak 50 lett volna a megengedett. Ez a gyorshajtó csak az egyik a 122 szabálysértő közül, akiket egyetlen hét alatt mértek be a kerületben, így a rendőröknek itt is volt dolguk.