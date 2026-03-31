Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rendőrautó

Ilyet se látni minden nap! Bilincsben mászott ki a rendőrautó ablakán egy nő – videó

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Filmbe illő jelenet játszódott le az őrizetbe vétel után, amikor egy megbilincselt nőnek sikerült kereket oldania a hatóságok elől. A gyanúsított a rendőrautó hátsó ablakán keresztül mászott ki, majd elszaladt, ami után hajtóvadászat indult ellene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valóságos internetes szenzáció lett abból a felvételből, amelyen egy őrizetbe vett nő hihetetlen szökése látható. A gyanúsított a rendőrök éberségét kijátszva, megbilincselt kézzel tornázta ki magát a rendőrautó ablakán, majd egyszerűen elviharzott a helyszínről – Írta a NewYorkPost.com.

Megbilincselve mászott ki a rendőrautó ablakán egy nő
Fotó: news.com.au/YouTube

Bilincsben ugrott ki a rendőrautó ablakán

Hihetetlen módon játszotta ki az őrizetes a michigani hatóságokat: miközben a járőrök épp egy másik kocsinál intézkedtek, a megbilincselt nő fejjel előre kimászott a rendőrautó lehúzott ablakán.

 A szökést csak akkor vették észre, amikor az egyik tiszt később bekopogott az üres hátsó üléshez.

A feltételes szabadlábra helyezés szabályait megszegő nőt szombaton tartóztatták le, ám a bravúros menekülése után hétfőig sikerült rejtőzködnie. A hatóságok nagy erőkkel keresték, mivel a szökés közben még egy lakásba is megpróbált betörni, így most több bűncselekmény miatt is felelnie kell.

A korábbi michigani szökéssel ellentétben Ausztráliában sokkal drámaibb volt a helyzet, ahol egy rendőrgyilkossággal vádolt férfi után indítottak országos hajtóvadászatot, miután sikerült kicsúsznia a hatóságok szorításából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!