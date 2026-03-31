Ilyet se látni minden nap! Bilincsben mászott ki a rendőrautó ablakán egy nő – videó

Valóságos internetes szenzáció lett abból a felvételből, amelyen egy őrizetbe vett nő hihetetlen szökése látható. A gyanúsított a rendőrök éberségét kijátszva, megbilincselt kézzel tornázta ki magát a rendőrautó ablakán, majd egyszerűen elviharzott a helyszínről – Írta a NewYorkPost.com.

Hihetetlen módon játszotta ki az őrizetes a michigani hatóságokat: miközben a járőrök épp egy másik kocsinál intézkedtek, a megbilincselt nő fejjel előre kimászott a rendőrautó lehúzott ablakán.

A szökést csak akkor vették észre, amikor az egyik tiszt később bekopogott az üres hátsó üléshez.

A feltételes szabadlábra helyezés szabályait megszegő nőt szombaton tartóztatták le, ám a bravúros menekülése után hétfőig sikerült rejtőzködnie. A hatóságok nagy erőkkel keresték, mivel a szökés közben még egy lakásba is megpróbált betörni, így most több bűncselekmény miatt is felelnie kell.

A korábbi michigani szökéssel ellentétben Ausztráliában sokkal drámaibb volt a helyzet, ahol egy rendőrgyilkossággal vádolt férfi után indítottak országos hajtóvadászatot, miután sikerült kicsúsznia a hatóságok szorításából.