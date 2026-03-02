Rendőrkapitány a vádlottak padján: korrupció miatt felelhet a korábbi győri parancsnok

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség vádat emelt a korábbi városi rendőrkapitány és társai, összesen 16 személy ellen. A súlyos vádpontok között üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények szerepelnek. A per a Győri Törvényszéken kezdődhet hamarosan – adta hírül a Kisalföld.hu.

A győri rendőrkapitányság épülete. Hamarosan bíróság elé áll korrupciós bűncselekmények miatt a korábbi győri rendőrkapitány és 15 társa

Fotó: Kisalföld.hu

Rendőrkapitány a vádlottak padján

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi cég a vállalkozás sikeres működtetése érdekében korrupciós kapcsolatot alakított ki két rendőri vezetővel. Az üzletemberek egy évtizeden át vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak a volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek – tudatta korábban az üggyel összefüggésben a Központi Nyomozó Főügyészség. Emlékezetes: a volt győri rendőrkapitányt 2023. szeptember 1-én vették őrizetbe, és csak mostanra született meg a vádemelési előterjesztés.

A korábbi rendőri vezetők hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, és lehetővé tették azt is, hogy a cégvezetők jogosulatlanul megismerjenek rendőrségi iratokat. Az ügy két vádlottja korábbi rendőr, 14-én pedig a vagyonvédelmi cégnél dolgoztak. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rájuk, a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes többszázezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat.