Pettingelő rendőrök ellen indult eljárás közszeméremsértés miatt

A botrány a Bihar megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának két munkatársához köthető: egy nőhöz és egy férfihez. A páros még 2024 decemberében került kínos helyzetbe a nagyváradi Fekete Sas-palotában működő egyik klubban, ahol a térfigyelő kamerák felvételei szerint a nyilvános térben kerültek egymással intim kapcsolatba. Nem a mosdóban, ahogy sokan tennék, hanem a bár közelében. A pultos észrevette a pettingelő rendőröket, és azonnal kiküldte őket a szórakozóhelyről, de ezzel a történet nem ért véget.

Eljárás indult a pettingelő rendőrök ellen

A rendőrök vitatkozni kezdtek a bár alkalmazottjaival, akiknek nem maradt más megoldásuk: hívták a 112-es segélyhívót a Maszol.ro információi szerint. Bár az eset már korábban történt, sokáig nem került nyilvánosságra, csak akkor lett ismert, amikor a helyi sajtó beszámolt róla. Kedden a Bihar megyei rendőr-főkapitányság közölte, hogy a két érintett ellen előzetes vizsgálat indult, és az ügyészséget is értesítették.

A rendőröket már tavaly áprilisban áthelyezték a szervezett bűnözés elleni osztályról más beosztásba.

Most korlátozott hatáskörű feladatokat látnak el, további intézkedések pedig csak jogerős bírósági döntés után várhatók velük szemben.

Közszeméremsértés miatt indult eljárás a két rendőr ellen, és vádat is emelt velük szemben.

A rendőr-főkapitányság közleményben hangsúlyozta, hogy határozottan elhatárolódik minden olyan cselekménytől, amely sérti a törvényi normákat, és támogatja a folyamatban lévő eljárást.

