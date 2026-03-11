Hírlevél
Pettingelő rendőrök ellen indult eljárás közszeméremsértés miatt

Megdöbbentő jelenet játszódott le egy romániai bárban. Nagyváradi rendőrök ellen indult eljárás, mert nyilvánosan kerültek túl intim helyzetbe egymással.
A botrány a Bihar megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának két munkatársához köthető: egy nőhöz és egy férfihez. A páros még 2024 decemberében került kínos helyzetbe a nagyváradi Fekete Sas-palotában működő egyik klubban, ahol a térfigyelő kamerák felvételei szerint a nyilvános térben kerültek egymással intim kapcsolatba. Nem a mosdóban, ahogy sokan tennék, hanem a bár közelében. A pultos észrevette a pettingelő rendőröket, és azonnal kiküldte őket a szórakozóhelyről, de ezzel a történet nem ért véget. 

Nyilvánosan pettingelő rendőrök ellen indult eljárás Romániában (illusztráció)
Nyilvánosan pettingelő rendőrök ellen indult eljárás Romániában (illusztráció)
Fotó: ChatGPT

Eljárás indult a pettingelő rendőrök ellen

A rendőrök vitatkozni kezdtek a bár alkalmazottjaival, akiknek nem maradt más megoldásuk: hívták a 112-es segélyhívót a Maszol.ro információi szerint. Bár az eset már korábban történt, sokáig nem került nyilvánosságra, csak akkor lett ismert, amikor a helyi sajtó beszámolt róla. Kedden a Bihar megyei rendőr-főkapitányság közölte, hogy a két érintett ellen előzetes vizsgálat indult, és az ügyészséget is értesítették. 

A rendőröket már tavaly áprilisban áthelyezték a szervezett bűnözés elleni osztályról más beosztásba.

Most korlátozott hatáskörű feladatokat látnak el, további intézkedések pedig csak jogerős bírósági döntés után várhatók velük szemben. 

Közszeméremsértés miatt indult eljárás a két rendőr ellen, és vádat is emelt velük szemben.

A rendőr-főkapitányság közleményben hangsúlyozta, hogy határozottan elhatárolódik minden olyan cselekménytől, amely sérti a törvényi normákat, és támogatja a folyamatban lévő eljárást. 

Emellett ma egy másik esemény is foglalkoztatja a románokat és erdélyi magyarokat. Súlyos baleset történt egy temető építési területén abban a megyében, ahonnan pár hónappal ezelőtt a magyar származású orvos rejtélyes halálhíre érkezett. Két munkás megsérült, miután munka közben elektromos vezetékekhez értek, részletekért kattintson ide!

 

