360 millióval verték át a magyarokat az ukránok: lecsapott rájuk a rendőrség – videóval és galériával

Ukrán csalók célozták meg a magyar áldozatokat, akik banki ügyintézőnek hitt telefonálók utasításait követték. A rendőrség feltárta a 360 milliós csalássorozatot, és az ukrán hálózat magyarországi segítőit is elfogták – közölte a Police.hu.

Lecsapott a rendőrség az ukrán bűnszervezet magyar tagjaira is

Rendőrség: így működött az ukrán csalóhálózat

A nyomozás szerint az ukrán bűnszervezet tagjai call centerből hívták fel a magyar sértetteket és azt állították, hogy banki problémát kell elhárítaniuk. Az ukrán elkövetők meggyőzően adták ki magukat pénzintézeti dolgozóknak, így szerezték meg az áldozatok bankszámlaadatait.

Az ukrán csalók ezt követően azonnal utalásokat indítottak és rövid idő alatt hatalmas összegeket emeltek le a számlákról.

A bűncselekmény-sorozat során mintegy 30 magyar sértettet károsítottak meg, összesen körülbelül 360 millió forinttal.

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság már korábban fellépett az ukrán call center ellen, azonban a hálózat teljes felszámolásához szükség volt a magyar rendőrség közreműködésére is.

Ukrán irányítás, magyar pénzmosás

A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy az ukrán bűnszervezet hierarchikusan működött, és szigorúan konspiratív módon irányították a csalásokat Ukrajnából.

A rendszerben kulcsszerepet játszottak a magyar elkövetők is. Hat magyar állampolgár segítette az ukránokat abban, hogy a kicsalt pénzeket tisztára mossák.

A magyar bűntársak feladata az volt, hogy strómanokat szervezzenek be, akik saját bankszámláikon fogadták a bűncselekményből származó pénzt, majd készpénzben felvették és továbbadták azt.

A pénz végül visszakerült az ukrán szervezethez, így biztosítva a csalásból származó haszon kimentését.

Hajnalban csapott le a rendőrség

A rendőrség hónapokon át tartó, aprólékos nyomozás után azonosította a magyar elkövetőket. Március 10-én hajnalban egyszerre csaptak le rájuk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Az akcióban a KR NNI bevetési egysége, valamint a helyi rendőri erők is részt vettek.

A hatóságok összehangoltan léptek fel, hogy minden érintettet egyszerre fogjanak el.

Az elfogások során a rendőrök több millió forintot, eurót és arany ékszereket foglaltak le. Emellett kábítószergyanús anyagokat és zárjegy nélküli dohánytermékeket is találtak.