Eltűnt egy 10 éves kisfiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Ismeretlen helyre távozott egy 10 éves gyermek 2026. március 1-jén. A rendőrség az eltűnt kisfiú ügyében körözést rendelt el, és kéri, hogy aki információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze – tájékoztatott a Boon.hu.

Körözést adott ki a rendőrség Katona Nikolasz Fernandó megtalálása érdekében

Fotó: Police.hu

A rendőrség adott ki körözést az eltűnt kisfiú miatt

A Miskolci Rendőrkapitányság körözést adott ki Katona Nikolasz Fernandó eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 2015-ben Budapesten született, magyar állampolgárságú gyermek 2026. március 1-jén távozott ismeretlen helyre.

Az ügyben a hatóság a 05010/9853/2026ID számú körözési eljárást folytatja.

A lakosság segítségét kérik

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiú hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik – akár névtelenül is – tegyen bejelentést.

Bejelentés tehető a Miskolci Rendőrkapitányság telefonszámán: 06-46/514-511,

Hívható továbbá a Telefontanú zöldszáma éjjel-nappal a 06-80-555-111-es számon,

Sürgős esetben az általános segélyhívó szám, a 112 is rendelkezésre áll.

A hatóság kéri, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik Katona Nikolasz Fernandó ügyében, az mielőbb jelentkezzen, hogy a gyermek biztonságban hazakerülhessen.

