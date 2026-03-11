Jelentősen javult a közbiztonság hazánkban – gyorsjelentés készült a rendőrség tavalyi munkájáról

Jelentősen javultak a közbiztonságot jellemző mutatók 2025-ben – mondta Balogh János országos rendőrfőkapitány a rendőrség március 10-én tartott évértékelő beszámolóján. A rendőr altábornagy az elmúlt esztendő eredményeit ismertetve kiemelte, több területen is számottevő előrelépés történt: csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javultak a bűnüldözési mutatók, és kedvezőbbé váltak a közlekedésbiztonsági adatok is – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A rendőrség munkájának köszönhetően 2025-ben is javult a közbiztonság hazánkban

Fotó: illusztráció/Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

Az országos rendőrfőkapitány elmondta: 2025-ben a regisztrált bűncselekmények száma 178 906 volt, ami az előző évhez képest több mint 12 százalékos csökkenést mutat. Ezen belül mintegy tíz százalékkal – több mint ötvenezerről mintegy 45 ezerre – mérséklődött a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma is. Hozzátette: ezzel párhuzamosan javultak a bűnüldözési mutatók is.

Egyre több bűnözőt fog el a rendőrség

Az eredményesen lezárt büntetőeljárások arányát jelző mutató az előző évhez képest több mint négy százalékkal, 72,6 százalékra emelkedett, míg a felderítési eredményesség, vagyis az elkövetők azonosításának aránya csaknem hat százalékkal, 66,3 százalékra nőtt.

Kevesebben vesztették életüket közlekedési balesetekben

Az évértékelőn szó esett arról is, hogy tavaly jelentősen csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, és jóval kevesebben vesztették életüket az utakon. A statisztikák szerint 2025-ben összesen 454 halálos áldozata volt a közlekedési baleseteknek, ami az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.

Csökkent a várakozási idő a külső határokon

Balogh János országos rendőrfőkapitány kitért a határrendészeti feladatok ellátására is. Elmondta: az elmúlt évek infrastrukturális, technológiai és humánerőforrás-fejlesztéseinek köszönhetően a schengeni külső határokon számottevően csökkent a várakozási idő. A biztonsági és határőrizeti szempontok érvényesítése mellett a személygépkocsik és autóbuszok esetében csak elvétve, de a tehergépjármű forgalomban is a korábbi évekhez képest jóval ritkábban fordult elő, hogy a várakozás meghaladta a 60 percet Magyarország külső határain.

A rendőrség elvégzett munkája és a javuló eredmények elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter kivételesre értékelte a testület munkáját.

A rendőrök nemcsak a bűnözőket igyekeznek elkapni, olykor életet is mentenek. Ezt tették a napokban is, amikor egy öngyilkosságra készülő fiatal nőt mentettek meg a bajai járőrök.