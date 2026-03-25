Így verik át telefonon: egyre több a trükkös hívás, ami percek alatt lenullázhatja a számláját

A Borsonline.hu számolt be róla, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel olyan csalók, akik telefonon jelentkeznek, és rendőrnek adják ki magukat. A rendőrségi csalás során azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy veszélyben van a bankszámlájuk, ezért gyorsan cselekedni kell.
Így működik a rendőrségi csalás: egy telefonhívás és már viszik is a pénzt
A Győr-Moson-Sopron vármegyében történt két friss eset is jól mutatja, milyen könnyű csapdába esni.
Az első történetben egy férfit hívtak fel telefonon. A vonal túlsó végén azt mondták neki, hogy az „internetrendőrség kibervédelmi osztálya” észrevette, hogy támadás érte a bankszámláját.
A beszélgetés közben megkérdezték tőle, melyik banknál vezeti a számláját. Ezután közel két órán keresztül folyamatosan szóval tartották, miközben a férfi számítógépén furcsa dolgok történtek: a gép és az egér mintha magától mozogni kezdett volna.
Valójában ekkor már távoli hozzáférést szereztek a számítógépéhez.
A csalók így tudtak hozzáférni a banki adatokhoz és végül majdnem 6 millió forintot emeltek le a számlájáról.
A rendőrségi csalás másik áldozata maga utalta el a pénzét
Egy másik esetben egy nőt hívtak fel szintén a rendőrség nevében. A telefonáló azt állította, hogy egy adathalász megszerezte a nő összes banki adatát, ezért a pénze veszélyben van.
A csalók azt tanácsolták neki, hogy menjen be a legközelebbi bankba és az összes megtakarítását utalja át két „biztonságos” számlára.
A nő bízott a telefonálóban és követte az utasításokat. Így több mint 10 millió forintot utalt át két teljesen ismeretlen számlára.
A történet itt még nem ért véget. Az elkövető azt is kérte tőle, hogy készítsen fotót az átutalásokról és küldje el egy olyan e-mail címre, amely első ránézésre rendőrségi címnek tűnt.
Csak később esett le neki, hogy átverték.
Mindkét sértett csak néhány órával később jött rá, hogy csalás áldozata lett és ezután fordultak a rendőrséghez feljelentéssel.
A hatóság a történtek után figyelmeztetést adott ki: ha valaki telefonon rendőrnek mondja magát és pénzzel kapcsolatos utasításokat ad, érdemes azonnal gyanakodni.
Mit tehetünk a csalások elkerülése érdekében?
- Soha ne adjunk ki semmilyen banki információt telefonon! A rendőrség nem kér pénzt vagy banki adatokat ilyen formában. Ha ilyesmit hallunk, az egyértelmű csalás.
- Kételkedjünk a sürgős hívásokban! A csalók gyakran sürgetnek minket, hogy gyorsan cselekedjünk. Soha ne hagyjuk figyelmen kívül a gyanús jeleket!
- Hívjuk fel a bankunkat és a rendőrséget! Ha bármilyen gyanús telefonhívást kaptunk, azonnal lépjünk kapcsolatba közvetlenül a bankunkkal vagy a rendőrséggel!
- Ne töltsünk le semmilyen programot egy „telefonos ügyintéző” javaslatára!
- Tartsuk naprakészen a védelmi rendszereinket! Használjunk erős jelszavakat és biztonsági intézkedéseket banki tranzakcióinkhoz! – közölte a Police.hu.
Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.
