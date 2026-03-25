Nem fogja elhinni, kihez kellett rendőrt hívnia a mentősöknek Balassagyarmaton

Március 23-án hajnalban a balassagyarmati mentősök rendőrt hívtak egy házhoz, ahol ők is voltak. Egy elképesztő, szürreális jelenet miatt kellett telefonálniuk. Azt mondták nekik, az egyik betegükre rátámadt a nevelt fia a szemük láttára – olvasható a Police.hu oldalon.

Rendőrt hívtak egy 26 éves, balassagyarmati férfihez, aki meg akarta ölni beteg nevelőapját a mentősök előtt

Fotó: Police.hu

Nem sokkal éjfél után egy 26 éves férfi kért segítséget a nevelőapjának, mivel a nyugdíjas rosszul lett, görcsölt, valószínűleg epilepsziás rohama is volt. Országos Mentőszolgálat Balassagyarmati Mentőállomásának három mentőse sietett a helyszínre. Megvizsgálták a 69 éves férfit, gyógyszert adtak neki. Úgy ítélték meg, nem kell kórházba vinni.

Már indultak volna, amikor a fiatal férfi az utcán megkérdezte, miért nem viszik be alkoholista nevelőapját.

A válasz után feldúltan visszament a házba. A mentősök kint elintézték a papírokat, majd ők is visszamentek a házba, hogy aláírassák az ellátási dokumentumokat.

Ekkor látták meg, hogy a férfi az ágyon fekvő nevelőapja mellkasán ül, és fojtogatja.

Csak a felszólításukra hagyta abba.

A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót, az idős férfit pedig ezek után valóban kórházba kellett vinni, de nem az alapbetegsége és rosszulléte, hanem a fojtogatás miatt. Kiderült, hogy nevelt fia korábban is bántotta. A nyomozók emberölés kísérletének gyanújával hallgatták ki a fiatalt. A bíróság már elrendelte a letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



