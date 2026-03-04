A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás gyanújával hallgatott ki négy rendőrt, akik már nem állnak szolgálatban – írta a Borsonline.hu a Központi Nyomozó Főügyészség szerdai közlése alapján.

A nyomozás során a rendőrök szolgálati járműveit is átvizsgálták

Fotó: Fővárosi Nyomozó Ügyészség

Sikkasztás miatt indult nyomozás a rendőrök ellen

Az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentésére indult, és 2026 februárjában a nyomozók több helyszínen kutattak át, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ támogatásával. A gyanú szerint a volt rendőrök 2023 júniusa óta futárként dolgozva a szolgálati autókból rendszeresen, üzletszerűen tulajdonítottak el üzemanyagot:

alkalmanként mintegy 15 litert, hogy ebből anyagi hasznot húzzanak.

