A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás gyanúja miatt hallgatott ki négy volt szolgálati dolgozót. A gyanú szerint a rendőrök 2023 júniusa óta a szolgálati járművekből rendszeresen eltulajdonítottak üzemanyagot.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás gyanújával hallgatott ki négy rendőrt, akik már nem állnak szolgálatban – írta a Borsonline.hu a Központi Nyomozó Főügyészség szerdai közlése alapján.

A nyomozás során a rendőrök szolgálati járműveit is átvizsgálták
Fotó: Fővárosi Nyomozó Ügyészség

Sikkasztás miatt indult nyomozás a rendőrök ellen

Az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentésére indult, és 2026 februárjában a nyomozók több helyszínen kutattak át, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ támogatásával. A gyanú szerint a volt rendőrök 2023 júniusa óta futárként dolgozva a szolgálati autókból rendszeresen, üzletszerűen tulajdonítottak el üzemanyagot: 

alkalmanként mintegy 15 litert, hogy ebből anyagi hasznot húzzanak.

Nem csak a rend őrei képesek a jog ellen fordulni. Februárban írtunk róla, hogy egy társasház közös képviselője inkább magára, mintsem a szükséges felújításokra költötte a beszedett közös költséget.

 

