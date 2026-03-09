Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

baleset

Lánya végignézte, amint édesapja repülőgépe a földbe csapódik

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenet és gyász uralkodik a felső-karintiai Lendorfban történt tragikus baleset után. A szemtanúk beszámoltak arról, mit láttak a katasztrófa pillanataiban, amikor lezuhant a repülő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetrepülőgéptragikus balesetlezuhant repülőzuhanásrepülő

Sorra lassítanak az autósok egy lendorfi szántóföldön heverő roncsok mellett, miután a hétvégén egy ember halálával járó légiszerencsétlenség történt a régióban. A tragikus ausztriai baleset helyszínén még mindig láthatók a maradványok, amelyeket hátrahagyott a lezuhant repülő – írta a Vaol.hu.

repülőgép baleset repülő
A repülőgép maradvány az út mellett hever
Fotó: Kronen Zeitung

Magyarországra tartott repülőjével

A Karintia régiót megrázó légibalesetben egy elismert kolbnitzi háziorvos veszítette életét, aki Magyarországra indult szakmai továbbképzésre. A tragédiát lánya a földről nézte végig, felesége pedig hiába próbálta meg újraéleszteni a férfit a becsapódás után. A helyieket megdöbbentette az eset, egyikük ezt mondta: 

Nagyon kedves és segítőkész ember volt, mindig mindenki számíthatott rá”.

 Miközben a hatóságok még vizsgálják, miért dőlt oldalára a levegőben a repülő, a roncsokat hétfőn elszállították a helyszínről.

Míg a levegőben a technikai meghibásodás, a földön egy váratlan csőtörés okozott vészhelyzetet, amely során az úttest beszakadása miatt elnyelt egy autót a mélység, így a területen jelenleg is érvényben van a baleset miatti útzár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!