Lánya végignézte, amint édesapja repülőgépe a földbe csapódik

Sorra lassítanak az autósok egy lendorfi szántóföldön heverő roncsok mellett, miután a hétvégén egy ember halálával járó légiszerencsétlenség történt a régióban. A tragikus ausztriai baleset helyszínén még mindig láthatók a maradványok, amelyeket hátrahagyott a lezuhant repülő – írta a Vaol.hu.

A repülőgép maradvány az út mellett hever

Fotó: Kronen Zeitung

Magyarországra tartott repülőjével

A Karintia régiót megrázó légibalesetben egy elismert kolbnitzi háziorvos veszítette életét, aki Magyarországra indult szakmai továbbképzésre. A tragédiát lánya a földről nézte végig, felesége pedig hiába próbálta meg újraéleszteni a férfit a becsapódás után. A helyieket megdöbbentette az eset, egyikük ezt mondta:

Nagyon kedves és segítőkész ember volt, mindig mindenki számíthatott rá”.

Miközben a hatóságok még vizsgálják, miért dőlt oldalára a levegőben a repülő, a roncsokat hétfőn elszállították a helyszínről.

Míg a levegőben a technikai meghibásodás, a földön egy váratlan csőtörés okozott vészhelyzetet, amely során az úttest beszakadása miatt elnyelt egy autót a mélység, így a területen jelenleg is érvényben van a baleset miatti útzár.