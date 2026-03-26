Mindent tagad a Rihanna házára lövöldöző nő

Ahogy írtuk, több lövést is leadtak Rihanna otthonára. Bár komolyabban nem sérült meg senki, sem a világsztár, sem a párja, ASAP Rocky és a három gyermekük sem, akik mind bent voltak a házban, az eset mégis komoly megrázkódtatást jelentett az énekeső számára.

Rihanna otthonára rálőtt egy fiatal nő

A feltételezett elkövetőt, Ivanna Lisette Ortizt Sherman Oaksban fogták el, jelenleg csaknem 1,9 millió dolláros óvadék mellett rácsok mögött tartják. A hatóságok szerint a nő egy félautomata, AR-típusú fegyvert használt, amikor rálőtt a házra. A Blikk azt írja, amit tett, azért akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat az esküdtektől. Mint kiderült, mindent tagag, ártatlannak vallja magát.

Még nem világos, miért Rihanna lett a támadó célpontja

Az ügyben gyilkossági kísérlet, tíz rendbeli, fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés, valamint lakott épület elleni lövöldözés miatt indult eljárás a támadó ellen. Bár a védelem az óvadék csökkentését kérte, a bíróság ezt nem engedélyezte, így az eredeti összeget kellene megfizetnie a nőnek, ha szabadlábon akar védekezni. Persze ez akkora összeg, hogy ha nem gazdag, aligha tudja. Márpedig nem az, Ortiz diplomás logopédus. A Los Angeles-i ügyészség szerint a támadás után elmenekült, de nem sokáig élvezhette a szabad életet, mert hamar elfogták a helyi rendőrök.

A nyomozás során a nő korábbi Facebook-bejegyzéseit is górcső alá vették a nyomozók, mivel ezek több ponton is Rihannára utalhattak.

Egyelőre nem világos, hogy a támadás mögött pontosan milyen személyes indíték áll. Eddig nem derült ki, volt-e a kis átlagembernek korábban közvetlen kapcsolata a híres, amerikai énekesnővel.

