Lezárják Dél-Budát, bombát találtak a tűzszerészek

Egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő az ELTE Lágymányosi Campus és a BME "I" épülete közötti építkezési területen, a tűzszerész művelet idejére a rendőrség kedd este lezárja a környéket – adta hírül az MTI a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata alapján.

Valószínűleg ehhez hasonló robbanótestet találtak Dél-Budán (illusztráció)

Fotó: Mészáros Sándor zászlós / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook

Bomba hír: lezárják Dél-Budát egy robbanótest miatt

A tűzszerészekhez hétfőn este érkeztek meg az első hírek arról, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME "I" épülete közötti építkezési területen egy robbanótestet találtak. A szakemberek ezt követően kiemelik és elszállítják az eszközt.

Emiatt rendőrség kedd este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME "I" épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét.

Március 4-én Nyíregyházán akadtak hasonló gondok, ott egy harckocsilövedék került elő.