Életveszélyesen megsérült egy rollerező kisfiú – videó

Egy 12 éves fiú életveszélyes állapotban került kórházba, miután elektromos rollerével összeütközött egy autóval vasárnap délután. A rollerbaleset következtében a gyerek súlyos sérüléseket szenvedett – közölte a Bors.

Fotó: Illusztráció/Unsplash

A baleset nem sokkal délután öt óra előtt történt az Earsdon Close Newcastle utcában, a West Denton Way Newcastle közelében. A beszámolók szerint a fiú elektromos rollerrel haladt a járdán a West Denton Way déli oldalán. Amikor megpróbált átkelni az Earsdon Close kereszteződésén, egy az úton közlekedő Volvo V40 típusú autó elütötte.

A mentők a helyszínen látták el a fiút, majd azonnal a Royal Victoria Infirmary Newcastle kórházba szállították. Még mindig életveszélyes állapotban van.

A hatóságok értesítették a családot, és szakemberek segítik a hozzátartozókat.

Az autót vezető 48 éves férfi a baleset után a helyszínen maradt.

A rendőrség gondatlan vezetés miatt okozott súlyos sérülés gyanújával vette őrizetbe, később azonban a nyomozás idejére szabadlábra helyezték. A balesethez jelentős mentő- és rendőri erők vonultak ki. A helyszínre tíz rendőrautó és több mentőegység érkezett, az érintett útszakaszt pedig több órára lezárták. A Northumbria Police közlekedésrendészeti egysége vizsgálja a baleset körülményeit. A rendőrség arra kéri az eset szemtanúit, illetve azokat, akiknek fedélzeti kamera- vagy térfigyelőkamerás felvételük lehet az ütközésről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

