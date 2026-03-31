Fordult a kocka: a rolleres ütötte meg az őt megelőző autóst Törökbálinton

Egy közlekedési helyzet miatt alakult ki vita egy rolleres és egy autós között Törökbálinton. A rolleresnek elborult az agya, nem fogta vissza magát.
Egy közlekedési helyzet miatt alakult ki vita egy rolleres és egy autós között Törökbálinton. A rolleres ellen súlyos testi sértés miatt emeltek vádat – tette közzé a Pest Vármegyei Főügyészség.

rolleres
Rolleres támadt az autósra
Fotó: Illusztráció /Magyarország Ügyészsége

Rolleres ütötte meg az autóst Törökbálinton

Az Érdi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2026. január 12-én délután elektromos rollerével közlekedett Törökbálint egyik utcáján.

A sértett személygépkocsival haladt hazafelé, megelőzte a vádlottat, majd egy kapubejáró előtt leparkolt. A vádlott ezt követően kérdőre vonta a sértettet, mert véleménye szerint a személygépkocsival nem megfelelően előzte meg. A szóváltás során a férfi ököllel arcon ütötte a sértettet.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit súlyos testi sértés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

Meglepődött egy szolgálatban lévő finn rendőrjárőr, amikor januárban, hóban-fagyban elhúzott mellette egy megbuherált, tuningolt elektromos roller mintegy 40 km/órás sebességgel a belső sávban. Amint a rolleres észlelte a rendőrautót, pirosnál balra kanyarodva akart menekülni, de kanyarodás közben elesett.

 

