Ma is köztünk jár Reagan merénylője – kiderült, hogy éppen mit csinál 

A történelem tele van megdöbbentő fordulatokkal, de kevés olyan történet akad, amely ennyire különös irányt vett volna, mint a Ronald Reagan elleni merénylet elkövetőjének élete. Egy férfi, aki egykor az Egyesült Államok elnökére lőtt, ma már dalokat ír és próbálja újradefiniálni önmagát – írta a Gazeta.

Ronald Reagan merénylőjéből művész ember lett

Az események 1981. március 30-án zajlottak le Washingtonban, amikor az akkor frissen beiktatott elnök egy beszéd után kilépett a hotel bejáratán. Ami ezután történt, néhány másodperc alatt sokkolta az egész világot, hiszen lövések dördültek és az elnök súlyosan megsérült, ahogyan a Fehér Ház szóvivője és egy rendőr is. Az elnököt végül egy lepattanó lövedék találta el, amely életveszélyes sérüléseket okozott. Az orvosok gyors beavatkozásának köszönhetően azonban túlélte a merényletet.

Ronald Reagan merénylete megrázta a világot

A Ronald Reagan elleni támadás nem politikai indíttatásból történt, ami még inkább megdöbbentette a közvéleményt. Az elkövető, John Hinckley ugyanis egy egészen szokatlan okból ragadott fegyvert, csak meg akarta ragadni egy híres színésznő figyelmét.

A férfi megszállottan rajongott egy hollywoodi sztárért, Jodie Fosterért és úgy gondolta, hogy egy drámai tett révén válhat majd érdekessé a szemében. Ez a torz elképzelés végül odáig vezetett, hogy történelmi jelentőségű bűncselekményt követett el.

Hinckley háttere is sokat elárul a történetről. Bár jómódú családból származott, sosem találta a helyét a világban. Félbehagyott tanulmányok, sikertelen próbálkozások és egyre súlyosbodó mentális problémák jellemezték az életét. Egyre inkább elszigetelődött és egy saját, képzeletbeli világba menekült.

A merénylet után a bíróság végül nem börtönbüntetésre ítélte, hanem elmegyógyintézeti kezelésre kötelezte. Összesen 35 évet töltött különböző intézményekben, ahol folyamatos megfigyelés alatt állt.

A merénylet előtti pillanat

Új élet a reflektorfény árnyékában

Az évtizedek során az orvosok úgy ítélték meg, hogy állapota stabilizálódott, így 2016-ban feltételesen szabadlábra helyezték. Azóta fokozatosan visszatért a hétköznapi életbe, legalábbis amennyire ez egy ilyen múlt után lehetséges.

A legmeglepőbb fordulat talán az, hogy Hinckley megpróbált zenei karriert építeni. Saját dalokat ír, gitározik és közösségi oldalain is aktív. Bár próbált fellépéseket szervezni, ezek gyakran biztonsági aggályok miatt meghiúsultak.

Dalai egyszerűek, gyakran melankolikus hangulatúak és sokak szerint inkább egy magányos ember gondolatait tükrözik, mintsem valódi művészi áttörést. Ennek ellenére akadnak követői és úgy tűnik, számára a zene egyfajta terápiás eszközzé vált.