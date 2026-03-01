Bezúzták az autót – nem tudták, hogy valaki benne ül

Életét vesztette egy 82 éves, müncheni férfi egy roncstelepi balesetben. Az idős férfi saját vállalkozást vezetett, használt alkatrészekkel és gumiabroncsokkal foglalkozott. A feltételezések szerint azért ült be a kiselejtezett autóba, hogy még használható darabokat keressen benne az obersendlingi telephelyen – írta a Veol.hu.

A roncstelepi baleset során az autót a préselés előtt a kotrógép markolókarja roppantotta össze

Fotó: Pexels / Illusztráció

Megdöbbentő részletek a tragikus roncstelepi baleset hátteréről

A telepen dolgozó, 60 éves alkalmazott eközben a járművet a hulladékfeldolgozás következő fázisára készítette elő, miközben a 82 éves férfi benne ült az autóban. A kotrógép markolókarjával először benyomta a kocsi tetejét, majd az autót megfordította, hogy a préshez vigye. Nem sejtette, hogy valaki bent van.

Egy vásárló, aki éppen a telephelyen tartózkodott, észrevette a már összelapított autót és döbbenten kiáltott fel:

Még mindig van bent valaki!

Addigra azonban már nem lehetett segíteni. A jármű annyira összeroncsolódott, hogy a benne ülő férfi a sérüléseit nem élhette túl. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de az életét nem tudták megmenteni.

A tűzoltóknak hidraulikus eszközökkel kellett kiszabadítaniuk a holttestet a roncsból. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. Az ügyben jelenleg munkabaleset gyanúja miatt folyik vizsgálat.

