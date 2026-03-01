Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Látta?

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

németországban

Bezúzták az autót – nem tudták, hogy valaki benne ül

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó tragédia történt Németországban egy újrahasznosító telepen. A megrázó roncstelepi baleset egy 82 éves férfi életét követelte, aki egy leselejtezett autóban tartózkodott, amikor a járművet már a zúzásra készítették elő. A dolgozók nem tudtak arról, hogy bárki is a roncsban ül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
németországbanroncstelepi balesetjárműbalesetautótragédiaidős férfiférfi

Életét vesztette egy 82 éves, müncheni férfi egy roncstelepi balesetben. Az idős férfi saját vállalkozást vezetett, használt alkatrészekkel és gumiabroncsokkal foglalkozott. A feltételezések szerint azért ült be a kiselejtezett autóba, hogy még használható darabokat keressen benne az obersendlingi telephelyen – írta a Veol.hu.

A roncstelepi baleset során az autót a préselés előtt a kotrógép markolókarja roppantotta össze
A roncstelepi baleset során az autót a préselés előtt a kotrógép markolókarja roppantotta össze
Fotó: Pexels / Illusztráció

Megdöbbentő részletek a tragikus roncstelepi baleset hátteréről

A telepen dolgozó, 60 éves alkalmazott eközben a járművet a hulladékfeldolgozás következő fázisára készítette elő, miközben a 82 éves férfi benne ült az autóban. A kotrógép markolókarjával először benyomta a kocsi tetejét, majd az autót megfordította, hogy a préshez vigye. Nem sejtette, hogy valaki bent van.

Egy vásárló, aki éppen a telephelyen tartózkodott, észrevette a már összelapított autót és döbbenten kiáltott fel:

Még mindig van bent valaki!

Addigra azonban már nem lehetett segíteni. A jármű annyira összeroncsolódott, hogy a benne ülő férfi a sérüléseit nem élhette túl. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de az életét nem tudták megmenteni.

A tűzoltóknak hidraulikus eszközökkel kellett kiszabadítaniuk a holttestet a roncsból. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. Az ügyben jelenleg munkabaleset gyanúja miatt folyik vizsgálat.

 

A németországi roncstelepi baleseten kívül történt egy másik megrázó eset is Magyarországon. Ezúttal már nem egy ipari telepen, hanem egy csendes dűlőúton történt a baj.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!