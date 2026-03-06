Elképesztő jelenetekre került sor 2024 augusztusában a Hatvani Rendőrkapitányságon: az ügy vádlottját az előállító helyiségben helyezték el, ahol dühében nemsokára rongálásba kezdett. Például az ajtó feletti lámpabúrát kézzel letörte, a műanyag kampókat szintén kitörte a férfi – adta hírül a Heol.hu.

Rongálás a Hatvani Rendőrkapitányságon: alsó hangon is nyolcvanezer forintot fizethet a bedühödött férfi

Rongálás a kapitányságon: nem volt olcsó, de nem is volt drága

A Hatvani Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi összesen nyolcvanezer forintot meghaladó kárt okozott, ami nem térült meg. A vádhatóság pénzbüntetésre tett indítványt a büntetett előéletű férfivel szemben. Emellett az okozott kárt is ki kell fizetnie.

Úgy tűnik, a bűnöző dühöngőnek, vagy úgynevezett rage roomnak nézte a kapitányság épületét. Az efféle helyeken a közönség kedvére törhet és zúzhat különböző segédeszközökkel, például baseball ütővel és más tárgyakkal. A célpontok lehetnek autók, irodai berendezés, és más egyebek. Az árak változóak, de 60-80.000 forintért már elérhetőek átlagos csomagok. Így egyelőre úgy tűnik: a férfi annyit fizethet, mint egy átlagos dühöngőben.