bűnügyi felügyelet

Döntöttek, bűnügyi felügyeletben marad az RTL-es celeb

Újabb fordulat állt be Noé Viktor ügyében. Az RTL-es celeb elmondta, hogy éppen azon a napon hosszabbították meg a bűnügyi felügyeletét, amikor a határozat szerint annak meg kellett volna szűnnie. Állítása szerint egy nem létező gyerektartási ügy miatt került méltatlan helyzetbe, és már a 12 éves lányáért is aggódik.
Budapesten fogták el a rendőrök a Sztárboxból ismert Noé Viktort egy szlovákiai gyerektartási ügy miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján. Az RTL-es celeb egyedül neveli a lányát, aki egyik pillanatról a másikra felügyelet nélkül maradt volna, ha az apját 28 óra után nem engedik ki. Az már csak később derült ki, hogy a magyar bíróság októberben úgy döntött, a gyermeket az apjánál kell elhelyezni és egyik félnek sem kell gyerektartást fizetnie, visszamenőleges hatállyal sem. Ehhez képest – a Blikk információi szerint – bűnügyi felügyelet alatt áll a színész. 

Bűnügyi felügyelet alatt marad az RTL-es celeb
A korábbi határozatban szó szerint az szerepel: legkésőbb március 2-ig tart a bűnügyi felügyelet. Ehhez képest március 2-án, a délelőtti órákban telefonhívást kaptam egy rendőr századostól, aki közölte velem: az intézkedést határozatlan ideig meghosszabbították. Azt mondta, csak addig tart majd, amíg egy iratot meg nem kapok. Nem értem, mi történik, annál is inkább, mert a szlovákiai jogi képviselőm semmilyen értesítést nem kapott az ügyben”

 – mondta a bulvárlapnak a színész.

Öngólokat emleget az RTL-es celeb

Noé Viktor szerint az egész eljárás erősen megkérdőjelezhető, és úgy látja, az ügy során egymást követték a „bürokratikus öngólok”.

„A januári előállítás után 28 órával szabadultam, majd negyven napra bűnügyi felügyelet alá kerültem, és nem hagyhatom el Budapest területét. Most pedig azon a napon, amikor le kellett volna venni a nyomkövetőt, közlik, hogy még marad. Ilyen nincs! 

Ez a helyzet komolyan korlátozza a mozgásomat és a munkámat is. 

Vidéken lett volna egy 14 napos munkám egy külföldi filmes produkcióban, amit a kialakult helyzet miatt nem tudtam elvállalni, mint ahogy a thai boksz edzésekre sem tudok eljárni Budakeszire. A két tóparti házunk körüli munkákat sem tudom elvégezni: ha nem tudok találkozni a mesteremberekkel a hónap közepén, könnyen lehet, hogy nem végzünk a nyárra. A Marczibányi téren rendezek egy darabot, oda elmegyek, de a bizonytalanság állandó terhet jelent a családunk számára. 

Lényegében ülünk a kanapén, és rettegünk. 

Nem tudjuk, mi lesz a következő lépés” – fogalmazott a színész. 

Noé Viktor arról beszélt, hogy a lánya már nagyon várta azt a napot, amikor végre lekerül róla a nyomkövető, és véget ér az egész eljárás. A színész szerint nehéz lesz elmagyarázni a gyerekének, miért nem történt meg ez, hiszen ő maga is abban bízott, hogy most végre lezárul az ügy. 

Hozzátette: az édesanyja nem Budapesten él, így ha vele bármi történne, a lánya gyakorlatilag magára maradna.

Azt is elmondta, hogy egy ügyvéd ismerőse példátlannak nevezte a történteket. Ő maga már a történet végét várta, ehelyett azonban az utolsó pillanatban közölték vele, hogy meghosszabbítják a bűnügyi felügyeletét, amit egyszerűen felfoghatatlannak tart.

