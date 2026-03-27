Csúnyán kihasználták a naiv RTL-es celebecskét

Talán emlékeznek még rá, egy kamasz, szóval egy gyerek, a 16 éves Ruszó Tibi lett az X-Faktor 2019-es győztese. A Blikk cikke szerint a nyeremény egy részét a családjának szánta, házat akart nekik venni. Most elárulta, hogy a pénzből ékszerekre is jutott, de a felújítás már nem ment ilyen gördülékenyen. Ráadásul csúnyán becsapták az RTL-es celebecskét, milliókkal rövidítették meg. Ezek szerint jó sok pénzt kapott a tévécsatornától, ha volt miből.

Szerettem volna, hogy a családom is jó körülmények közé kerüljön. Meg is tudtam venni ezt a házat, csak nem tudtuk felújítani, mert jött a covid. Nem tudtam koncertezni, pénzt keresni, addig állt az egész, de hál Istennek már megvan”

– nyilatkozta az énekes.

A győzelem után szinte azonnal beindult a pörgés Ruszó Tibi körül. Rövid idő alatt elég sok fellépésen kellett helytállnia, ami teljesen kimerítette. Arról is beszélt, hogy fiatalon több olyan helyzetbe került, amiről utólag már úgy látja, nem kellett volna belemennie.

Amikor megnyertem a műsort, utána sokat turnéztunk, nyolcvanöt buli volt kettő hónap alatt, amit számoltam. Nagyon örültem neki, beleéltem magam, mentem, rám sütött a fény. Felejthetetlen az egész, a műsor is”

– mesélte az énekes, akit az adások után teljesen kifacsartak.

Pár millióval lehúztak, meg voltak dolgok, amiket nem úgy kellett volna csinálni, meg amikről nem tudtam én sem. Fiatal voltam, nem voltam tisztában ezekkel a dolgokkal”

– árulta Tibi, aki a járvány idején Szlovákiában élt a családjával a frissen vásárolt házában, mivel kettős állampolgárság hiányában nem tudott visszatérni Magyarországra.

A menedzserére mutogatott Ruszó Tibi

Egy korábbi interjúban a mára férfivé érett celebecske arról beszélt, hogy a karrierje nem indult be azonnal, de ezt nem kudarcként értékelte. Úgy fogalmazott, még bőven van ideje, és elszántan dolgozik azon, hogy elérje a céljait.

Azt is elmondta, hogy szerinte a menedzsere tehet mindenről, ő a hibás.

Úgy érzi, nem kapta meg a neki kijáró támogatást.

Jönnék ki újabb és újabb zenékkel, ő csak visszatart engem"

– magyarázta a tavalyi interjúban.