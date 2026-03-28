Saját otthonában támadt rá a betörő, így jutott ki élve a lakásából

Sokkoló eset történt Veszprémben, ahol egy betörő és társa saját otthonában támadt rá egy férfira. A történet különösen ijesztő, hiszen a sértettnek végül az ablakon keresztül kellett kimenekülnie a lakásából, hogy segítséget hívhasson – írta a Veol.hu

Betörő elöl menekült el a saját lakásából a veszprémi férfi

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A nyomozás adatai szerint két férfi – egy fiatalkorú és egy felnőtt – kereste fel az ismerősüket, ám a találkozó gyorsan konfliktusba torkollott. Az idősebb támadó pénzt követelt egy állítólagos tartozás miatt, amit a házigazda határozottan tagadott.

Betörő a lakásban, erőszak és fenyegetés

A vita hamar tettlegességig fajult és a férfit bántalmazni kezdték, majd a fiatalabb társ is bekapcsolódott a támadásba. A sértettet a földre kényszerítették, és pénz átadására próbálták rávenni.

Ezután bezárták a lakás ajtaját és átkutatták a helyiségeket, abban bízva, hogy értékeket találnak. A helyzet ekkor már életveszélyesnek tűnt.

A megtámadott férfi végül egy pillanatnyi figyelmetlenséget kihasználva döntött a menekülés mellett. Az ablakon keresztül jutott ki a lakásból, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Bár sikerült kiszabadulnia, az ugrás során megsérült és eltörte a sarkát, emellett a bántalmazás következtében is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gyors rendőri intézkedés

A hatóságok rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőket. Bár végül nem jutottak jelentős pénzhez, a lakásban okozott rongálás több tízezer forintos kárt eredményezett.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat, amelyet a bíróság egyelőre egy hónapra el is rendelt. A döntés azonban még nem végleges.

