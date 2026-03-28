Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

betörő

Saját otthonában támadt rá a betörő, így jutott ki élve a lakásából

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy átlagosnak induló reggel pillanatok alatt rémálommá változott egy veszprémi férfi számára. A betörő jelenléte és agresszív fellépése miatt végül az ablakon keresztül kellett menekülnie saját lakásából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló eset történt Veszprémben, ahol egy betörő és társa saját otthonában támadt rá egy férfira. A történet különösen ijesztő, hiszen a sértettnek végül az ablakon keresztül kellett kimenekülnie a lakásából, hogy segítséget hívhasson – írta a Veol.hu

Betörő elöl menekült el a saját lakásából a veszprémi férfi
Fotó: Pixabay (illusztráció)

A nyomozás adatai szerint két férfi – egy fiatalkorú és egy felnőtt – kereste fel az ismerősüket, ám a találkozó gyorsan konfliktusba torkollott. Az idősebb támadó pénzt követelt egy állítólagos tartozás miatt, amit a házigazda határozottan tagadott.

Betörő a lakásban, erőszak és fenyegetés

A vita hamar tettlegességig fajult és a férfit bántalmazni kezdték, majd a fiatalabb társ is bekapcsolódott a támadásba. A sértettet a földre kényszerítették, és pénz átadására próbálták rávenni.

Ezután bezárták a lakás ajtaját és átkutatták a helyiségeket, abban bízva, hogy értékeket találnak. A helyzet ekkor már életveszélyesnek tűnt.

A megtámadott férfi végül egy pillanatnyi figyelmetlenséget kihasználva döntött a menekülés mellett. Az ablakon keresztül jutott ki a lakásból, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Bár sikerült kiszabadulnia, az ugrás során megsérült és eltörte a sarkát, emellett a bántalmazás következtében is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gyors rendőri intézkedés

A hatóságok rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőket. Bár végül nem jutottak jelentős pénzhez, a lakásban okozott rongálás több tízezer forintos kárt eredményezett.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat, amelyet a bíróság egyelőre egy hónapra el is rendelt. A döntés azonban még nem végleges.

Egy másik esetben brutális támadás áldozata lett egy nő, akit saját otthonában vert halálra egy betörő, miután a felismerte és a nevén szólította támadóját. A rendőrség már kézre kerítette az elkövetőt, így a kegyetlen gyilkosság gyanúsítottja akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!