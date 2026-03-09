Óriási csattanás egy forgalmas kereszteződésnél a Tescónál, mindenki odanézett – videó

Hétfőn a délutáni órákban egy salgótarjáni baleset zavarta meg a 21-es főút forgalmát. Az ütközés a Tesco közelében, a temetőnél található jelzőlámpás kereszteződésnél történt – írta a Nool.hu.

A salgótarjáni baleset után a BMW, a Mercedes és a Seat is komoly sérüléseket szenvedett a kereszteződésben

Fotó: Lorko David / Forrás: Nool.hu

Salgótarjáni baleset: három autó tört össze a forgalmas kereszteződésnél

A helyszíni fotók alapján három autó – egy BMW, egy Mercedes és egy Seat – ütközött össze. A járművek eleje több helyen is összetört és a légzsákok is kinyíltak a salgótarjáni baleset következtében.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kapás Márton tűzoltó főhadnagy elmondta, hogy a baleset a 21-es főút 54-es kilométerszelvényének közelében történt. A riasztás után a salgótarjáni hivatásos tűzoltók kimentek a helyszínre, ahol áramtalanították a járműveket, hogy biztonságosan lehessen dolgozni.

Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője elmondta, hogy a balesetben három személygépkocsi érintett, az érintett útszakaszon pedig rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

A Nool fotóriportere helyszíni képein látszik, hogy a kocsikban jelentős anyagi kár keletkezett. BMW, Mercedes és Seat tört össze csúnyán a karambolban.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy az ilyen forgalmas szakaszokon vezessenek türelmesen és figyeljenek jobban egymásra, mert egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet a bajhoz.