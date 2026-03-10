Sebestyén Balázsékhoz akart betörni az aldis gyilkos

Gyilkosság miatt áll bíróság előtt az a férfi, aki három évvel ezelőtt megpróbált betörni a Rádió 1 budapesti stúdiójába. Azért akart bejutni Sebestyén Balázsékhoz, hogy élő adásban mondhasson el valamit a Bors információi szerint. P. Olivér Istvánt kedden vezetőszáron kísérték a Miskolci Törvényszékre. Akár élete végéig is fegyházban maradhat, mert két éve egy ismerősével végzett egy Aldi parkolójában, ami után ráragadt az aldis gyilkos név.

Sebestyén Balázs

Fotó: MW Bulvár

2024 júniusában a 36 éves aldis gyilkos autóval nekihajtott 76 éves áldozata kocsijának.

Ezután kalapáccsal többször fejbe ütötte, végül halálra gázolta.

Kiderült, hogy az áldozat rendszeresen járt gyilkosa apjának műhelyébe az autójával, innen ismerték egymást. Kezdetben jó kapcsolatban voltak, később viszont megromlott köztük a viszony. A támadás idején az áldozat a feleségével vásárolt, éppen a csomagokat pakolták az autóba, amikor a gyilkos rájuk támadt.

Sebestyén Balázsékat is kiszemelte az aldis gyilkos

A Blikk azt írja a Rádió 1-es incidensről maga Sebestyén Balázs számolt be, és a történtek után garázdaság gyanúja miatt indult eljárás a férfi ellen, aki az egyik biztonsági őrrel is összeverekedett a rádiónál,

de az ügyet megszüntették, miután megállapították, hogy kóros elmeállapotú.

A gyilkossági nyomozás idején azonban már nem jutottak ilyen következtetésre, ezért a bíróságon személyesen is meghallgatják majd a vizsgálatot végző szakembert. A nyomozati iratokból egyébként az is kiderül, hogy a gyilkossággal vádolt fiatal egykor sokat drogozott. A tárgyaláson azzal védekezett, nem emlékszik arra, ami a parkolóban történt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.