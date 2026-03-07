Séfek séfe: ettől most sokkot kaptak a versenyzők

A csütörtöki adás nosztalgikus hangulatban indult. Ördög Nóra göndör fürtökkel jelent meg a szakácsok és lelkes amatőrök előtt, a séfek pedig stílusosan, motorra pattantak. A Séfek séfe konyhájában nem sokáig tartott ki a könnyed hangulat, a múltidézés helyét elég hamar a feszültség és az indulatok vették át. A kialakult légkör nemcsak a versenyzők teljesítményére nyomta rá a bélyegét, hanem egy váratlan egészségügyi vészhelyzethez is vezetett a TV2 ikonikus főzőműsorában.
Mentőt kellett hívni a Séfek séfe stúdiójába
Tischler Petra zöld csapatának egyik szakácsa, Patrik annyira rosszul lett, hogy azonnal orvosi segítséget kellett hozzá hívni. Ettől a stúdióban szinte megfagyott a levegő, és több játékos is sírva fakadt,
amikor rájött, hogy ez bizony nem egy szerkesztői fogás, hanem a valóság.
Ördög Nóra drámai szavakkal fordult a jelenlévőkhöz:
Szurkoljunk mindannyian, hogy épségben visszakapjuk őt!”
– mondta a műsorvezető a Blikk cikke szerint.
