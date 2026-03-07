Séfek séfe: ettől most sokkot kaptak a versenyzők

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 3 perc
A TV2 főzőshowjának idei évada bővelkedik feszült pillanatokban és váratlan fordulatokban. A Séfek séfe konyhájában előfordult már olyan, hogy valaki összeomlott főzés közben, de olyan versenyző is akadt, akit fizikai erőszak miatt kizártak a műsorból. Most pedig mentőt kellett hívni, mert az egyik játékos annyira rosszul lett, hogy orvosi segítségre szorult.
A csütörtöki adás nosztalgikus hangulatban indult. Ördög Nóra göndör fürtökkel jelent meg a szakácsok és lelkes amatőrök előtt, a séfek pedig stílusosan, motorra pattantak. A Séfek séfe konyhájában nem sokáig tartott ki a könnyed hangulat, a múltidézés helyét elég hamar a feszültség és az indulatok vették át. A kialakult légkör nemcsak a versenyzők teljesítményére nyomta rá a bélyegét, hanem egy váratlan egészségügyi vészhelyzethez is vezetett a TV2 ikonikus főzőműsorában.

Drámai jelenet játszódott le a Séfek séfe stúdiójában, zokogtak a versenyzők (illusztráció)
Drámai jelenet játszódott le a Séfek séfe stúdiójában, zokogtak a versenyzők (illusztráció)
Fotó: Pexels/Pixabay

Mentőt kellett hívni a Séfek séfe stúdiójába

Tischler Petra zöld csapatának egyik szakácsa, Patrik annyira rosszul lett, hogy azonnal orvosi segítséget kellett hozzá hívni. Ettől a stúdióban szinte megfagyott a levegő, és több játékos is sírva fakadt, 

amikor rájött, hogy ez bizony nem egy szerkesztői fogás, hanem a valóság. 

Ördög Nóra drámai szavakkal fordult a jelenlévőkhöz: 

Szurkoljunk mindannyian, hogy épségben visszakapjuk őt!” 

– mondta a műsorvezető a Blikk cikke szerint.

A pénteki adás sem kezdődött gördülékenyen. Ezúttal Piró volt az, aki bejelentette, hogy nem tud főzni, mert nincs jól. Róla már kiderült, hogy 22 évig mindennap megverte a férje. Hogy hogyan szabadult meg tőle, megtudhatja, ha ide kattint!

 

