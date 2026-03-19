Egy makói házban lett rosszul egy férfi, miután nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. A segítségnyújtás elmulasztása végül tragédiához vezetett – áll a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség nyilatkozatában.

Fotó: Illusztráció/123RF

Segítségnyújtás elmulasztása: magára hagyták a haldokló férfit

A vádirat szerint a sértett 2023 októberében egy ismerősénél tartózkodott Makón, ahol az este folyamán jelentős mennyiségű alkoholt ivott.

Állapota folyamatosan romlott, azonban a jelenlévők – köztük két férfi, akik korábban autóval vitték a helyszínre, valamint a házigazda – nem nyújtottak segítséget.

Annak ellenére, hogy egyértelmű volt számukra, hogy a férfi rosszul van, nem hívtak mentőt, és nem is vitték haza.

Ehelyett kitámogatták az utcára, és az öntudatlan állapotban lévő férfit sorsára hagyták.

Már nem tudták megmenteni

Később mások értesítették a mentőszolgálatot, azonban addigra már késő volt: a férfi életét nem lehetett megmenteni.

A Makói Járási Ügyészség három férfi ellen emelt vádat segítségnyújtás halált okozó elmulasztása miatt.

Az ügyben a Makói Járásbíróság fog dönteni.

Az ügyészség hangsúlyozta: mindenki köteles a tőle elvárható módon segítséget nyújtani annak, aki sérült vagy életveszélyes állapotban van. Ennek elmulasztása súlyos büntetőjogi következményekkel járhat.

