Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
sífelvonó

Videón a halálos sífelvonó-baleset: ott dolgozó magyar munkás mondta el, mi történt a hegyen

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos baleset történt a svájci Engelberg síterepén, ahol egy felvonókabin leszakadt és a hegyoldalon zuhant lefelé. A sífelvonó-baleset során egy 61 éves nő életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos baleset rázta meg a svájci Engelberg síparadicsomát, ahol egy felvonókabin leszakadt, és a meredek hegyoldalon zuhant lefelé. A sífelvonó-baleset során egy ember életét vesztette.

3000 méter magasban szakadt le a sífelvonó kabinja
Fotó: Részlet a videóból

Sífelvonó-baleset Engelbergben – videón a zuhanás

Ahogy azt már az Origo is megírta, a kabin az erős szélben vált le a kötélről, majd irányíthatatlanul sodródott le a havas lejtőn. A Blick svájci lap által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a síliftkabin többször átfordulva pörög lefelé a hegyoldalon.

Az első hírek még arról szóltak, hogy nem lehet tudni, tartózkodott-e valaki a kabinban, illetve hány sérültje lehet a balesetnek. A Titlisbahnen üzemeltető és a Rega légi mentőszolgálat kezdetben csak a baleset tényét erősítette meg.

Egy nő volt a kabinban

A későbbi jelentések szerint a kabin nem sokkal az indulás után, a Trübsee környékén vált le a kötélről. A zuhanás idején egyetlen utas tartózkodott benne, egy 61 éves helyi nő, aki a helyszínen életét vesztette. A mentőalakulatok – köztük hegyi mentők és helikopteres egységek – gyorsan a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni rajta.

Több száz embert kellett kimenteni

A balesetet követően az üzemeltető azonnal leállította a teljes felvonórendszert. Több tucat, egyes beszámolók szerint akár 100–200 utast kellett más kabinokból biztonságosan lehozni a hegyről. A mentési művelet órákon át tartott. A Nidwalden kanton rendőrsége a nehéz terepviszonyokra hivatkozva kezdetben nem tudott részletes információkat adni.

Magyar munkás mondta el, mi történt

A tragédia idején egy magyar munkás is a helyszínen dolgozott, aki a Vaol.hu-nak nyilatkozott a történtekről. Elmondása szerint nap mint nap ezzel a felvonóval jutottak fel a hegyen lévő építkezéshez.

Nekünk 11:30-kor szóltak, hogy az egyik kabin leszakadt, a benne utazó ember életét vesztette. Engem és a munkatársaim délután fél kettőkor a régi felvonóval hoztak le. Ekkor már közel 200 km/órás szél volt

– mondta.

Hozzátette, ilyen esetekben senki sem maradhat a hegyen, mindenkit azonnal kimenekítenek.

Vizsgálják a baleset okát

A tragédia pontos okát egyelőre vizsgálják.

Az erős szél is közrejátszhatott a történtekben, ugyanakkor a szakértők műszaki hiba lehetőségét sem zárták ki. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a felvonó a legmodernebb műszaki színvonalat képviseli, és rendszeres karbantartáson esik át.

A svájci alpesi felvonórendszerek világszerte a legbiztonságosabbak közé tartoznak, ezért az ilyen balesetek rendkívül ritkák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!