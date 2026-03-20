Videón a halálos sífelvonó-baleset: ott dolgozó magyar munkás mondta el, mi történt a hegyen

Súlyos baleset rázta meg a svájci Engelberg síparadicsomát, ahol egy felvonókabin leszakadt, és a meredek hegyoldalon zuhant lefelé. A sífelvonó-baleset során egy ember életét vesztette.
Sífelvonó-baleset Engelbergben – videón a zuhanás
Ahogy azt már az Origo is megírta, a kabin az erős szélben vált le a kötélről, majd irányíthatatlanul sodródott le a havas lejtőn. A Blick svájci lap által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a síliftkabin többször átfordulva pörög lefelé a hegyoldalon.
Az első hírek még arról szóltak, hogy nem lehet tudni, tartózkodott-e valaki a kabinban, illetve hány sérültje lehet a balesetnek. A Titlisbahnen üzemeltető és a Rega légi mentőszolgálat kezdetben csak a baleset tényét erősítette meg.
Egy nő volt a kabinban
A későbbi jelentések szerint a kabin nem sokkal az indulás után, a Trübsee környékén vált le a kötélről. A zuhanás idején egyetlen utas tartózkodott benne, egy 61 éves helyi nő, aki a helyszínen életét vesztette. A mentőalakulatok – köztük hegyi mentők és helikopteres egységek – gyorsan a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni rajta.
Több száz embert kellett kimenteni
A balesetet követően az üzemeltető azonnal leállította a teljes felvonórendszert. Több tucat, egyes beszámolók szerint akár 100–200 utast kellett más kabinokból biztonságosan lehozni a hegyről. A mentési művelet órákon át tartott. A Nidwalden kanton rendőrsége a nehéz terepviszonyokra hivatkozva kezdetben nem tudott részletes információkat adni.
Magyar munkás mondta el, mi történt
A tragédia idején egy magyar munkás is a helyszínen dolgozott, aki a Vaol.hu-nak nyilatkozott a történtekről. Elmondása szerint nap mint nap ezzel a felvonóval jutottak fel a hegyen lévő építkezéshez.
Nekünk 11:30-kor szóltak, hogy az egyik kabin leszakadt, a benne utazó ember életét vesztette. Engem és a munkatársaim délután fél kettőkor a régi felvonóval hoztak le. Ekkor már közel 200 km/órás szél volt
– mondta.
Hozzátette, ilyen esetekben senki sem maradhat a hegyen, mindenkit azonnal kimenekítenek.
Vizsgálják a baleset okát
A tragédia pontos okát egyelőre vizsgálják.
Az erős szél is közrejátszhatott a történtekben, ugyanakkor a szakértők műszaki hiba lehetőségét sem zárták ki. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a felvonó a legmodernebb műszaki színvonalat képviseli, és rendszeres karbantartáson esik át.
A svájci alpesi felvonórendszerek világszerte a legbiztonságosabbak közé tartoznak, ezért az ilyen balesetek rendkívül ritkák.