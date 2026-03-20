Videón a halálos sífelvonó-baleset: ott dolgozó magyar munkás mondta el, mi történt a hegyen

Súlyos baleset rázta meg a svájci Engelberg síparadicsomát, ahol egy felvonókabin leszakadt, és a meredek hegyoldalon zuhant lefelé. A sífelvonó-baleset során egy ember életét vesztette.

3000 méter magasban szakadt le a sífelvonó kabinja

Sífelvonó-baleset Engelbergben – videón a zuhanás

Ahogy azt már az Origo is megírta, a kabin az erős szélben vált le a kötélről, majd irányíthatatlanul sodródott le a havas lejtőn. A Blick svájci lap által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a síliftkabin többször átfordulva pörög lefelé a hegyoldalon.

Az első hírek még arról szóltak, hogy nem lehet tudni, tartózkodott-e valaki a kabinban, illetve hány sérültje lehet a balesetnek. A Titlisbahnen üzemeltető és a Rega légi mentőszolgálat kezdetben csak a baleset tényét erősítette meg.

Egy nő volt a kabinban

A későbbi jelentések szerint a kabin nem sokkal az indulás után, a Trübsee környékén vált le a kötélről. A zuhanás idején egyetlen utas tartózkodott benne, egy 61 éves helyi nő, aki a helyszínen életét vesztette. A mentőalakulatok – köztük hegyi mentők és helikopteres egységek – gyorsan a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni rajta.

Mehrere Leserreporter melden Blick am Mittwochmittag den Absturz einer Gondel in Engelberg. Eine Kabine soll wegen zu viel Wind abgestürzt sein. Ein Rettungseinsatz läuft. https://t.co/LrtHu5ge0L pic.twitter.com/4DBYwx5KMk — Blick (@Blickch) March 18, 2026

Több száz embert kellett kimenteni

A balesetet követően az üzemeltető azonnal leállította a teljes felvonórendszert. Több tucat, egyes beszámolók szerint akár 100–200 utast kellett más kabinokból biztonságosan lehozni a hegyről. A mentési művelet órákon át tartott. A Nidwalden kanton rendőrsége a nehéz terepviszonyokra hivatkozva kezdetben nem tudott részletes információkat adni.

Magyar munkás mondta el, mi történt

A tragédia idején egy magyar munkás is a helyszínen dolgozott, aki a Vaol.hu-nak nyilatkozott a történtekről. Elmondása szerint nap mint nap ezzel a felvonóval jutottak fel a hegyen lévő építkezéshez.

Nekünk 11:30-kor szóltak, hogy az egyik kabin leszakadt, a benne utazó ember életét vesztette. Engem és a munkatársaim délután fél kettőkor a régi felvonóval hoztak le. Ekkor már közel 200 km/órás szél volt

– mondta.

Hozzátette, ilyen esetekben senki sem maradhat a hegyen, mindenkit azonnal kimenekítenek.