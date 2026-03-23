Milliárd közeli sikkasztás: döbbenetes részletek az Audi-botrányról

Egyre több részlet lát napvilágot arról az ügyről, amelyben sikkasztás miatt kell felelniük a győri Audi szakszervezet egykori vezetőinek. A történet már korábban is nagy visszhangot váltott ki, most pedig a bírósági szakasz újabb fordulatokat hozhat – írta a Kisalfold.hu.

Pont kerülhet a milliárdos sikkasztás ügyére

Sikkasztás: elképesztő összegek és módszerek

A vádirat szerint az egyik főszereplő éveken át gyakorlatilag sajátjaként kezelte a szakszervezet pénzét. A gyanú szerint különböző, valójában el nem végzett munkákra hivatkozva utalt át jelentős összegeket egy saját érdekeltségű céghez, majd onnan a saját számlájára.

Az összeg egészen megdöbbentő, ugyanis több mint 600 millió forint sorsa kérdéses. A pénzből ingatlanokat is vásároltak, amelyeket később megpróbáltak kimenteni a hatóságok elől.

Nem ez volt azonban az egyetlen módszer. A vádlott rendszeresen vett fel készpénzt is a szakszervezet számlájáról, amelynek egy részével nem számolt el. Emellett különböző kedvezményes jegyek és szolgáltatások után befolyt pénzekkel sem minden esetben történt elszámolás.

A másodrendű vádlott szintén jelentős összegeket mozgatott, ő a rendezvényekre hivatkozva vett fel pénzt, amelynek egy részéről később nem tudott elszámolni. A gyanú szerint több tízmillió forint tűnt el ilyen módon. Az ügyben egy harmadik személy is érintett, akihez jelentős pénzösszegek kerültek, ám ezek további sorsa egyelőre nem teljesen tisztázott.

Bíróság előtt folytatódik az ügy

A három vádlott hamarosan a bíróság előtt folytatja az ügyet, ahol az előkészítő ülésen további részletek is kiderülhetnek. A történet vége még nem ismert, de az biztos, hogy az ügy hosszú időre témát ad majd a közéletben.