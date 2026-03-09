Lába kelt a céges pénznek – az ügyvezetőnek más tervei voltak vele

A vád szerint a férfi egy fémszerkezeteket gyártó kft. tagja és ügyvezetője volt egészen 2023 januárjáig. Ebben a pozícióban ő intézte a cég pénzügyeit, vagyis rábízták a vállalkozás kasszáját és vagyonát is. A hatóságok szerint azonban sikkasztás történt, mert a rábízott pénzzel a vád alapján saját céljaira élt vissza – írta az Sonline.hu.

A hatóságok szerint sikkasztás miatt került bíróság elé az a férfi, aki a cég bevételeit a saját bankszámlájára kérte

Fotóillusztráció: MW

Börtön is járhat a sikkasztás miatt

A vád szerint 2021-ben furcsa dolog történt. A cég üzleti partnereit arra kérte az ügyvezető, hogy a munkák ellenértékét ne a vállalkozás bankszámlájára utalják, hanem az ő saját lakossági számlájára.

Így a pénz először hozzá érkezett meg, nem a céghez.

A vádirat szerint ebből az összegből a férfi több mint 14 millió forintot vett fel készpénzben. Ezt a pénzt nem a vállalkozás működésére költötte, hanem a saját tartozásait törlesztette vele.

A vád szerint ezzel jelentős kárt okozott a cégnek.

A Somogy vármegyei ügyészség tájékoztatása szerint az ügyben a Nagyatádi Járási Ügyészség emelt vádat. A férfi ellen benyújtott vádirat már a Nagyatádi Járásbíróságon van.

Az ügyészség több büntetést is indítványozott:

végrehajtandó börtönbüntetést,

pénzbüntetést,

foglalkozástól való eltiltás,

valamint közügyektől való eltiltást.

Ráadásul a férfinak egy korábban kiszabott, felfüggesztett börtönbüntetése is volt. Az ügyészség szerint ennek a végrehajtását is el kell rendelni.

Nem ez az egyetlen sikkasztási ügy, amellyel mostanában a hatóságok foglalkoznak. Egy másik friss nyomozásban már rendőrök kerültek a gyanú középpontjába, miután felmerült, hogy szolgálati járművekből tűnhetett el üzemanyag.