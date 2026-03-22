100 méteres magasságból zuhant le két emberrel egy siklóernyő

Egy ártatlannak induló, napsütéses hétvégi repülés pillanatok alatt vált végzetes tragédiává március 15-én az erdélyi Érolasziban. Egy tapasztalt, 53 éves siklóernyős pilóta és 20 éves utasa alig néhány perccel a felszállás után, körülbelül száz méteres magasságból zuhantak a földre. A becsapódás olyan erejű volt, hogy esélyük sem maradt a túlélésre – írta a Borsonline.hu.

A siklóernyő 100 méteres magasságból zuhant le a mezőre

Fotó: ISU Bihor

Minden álma volt a siklóernyővel a magasba emelkedni

A páros egy focipályáról emelkedett a levegőbe, ideális időjárási körülmények között. Semmi nem utalt arra, hogy perceken belül bekövetkezik a baj. A fiatal nő, Brigi régóta vágyott arra, hogy a levegőbe emelkedhessen, és nem ez volt az első alkalom: már több közös repülésen volt túl a pilótával, akiben teljes mértékig bízott. A tragédiának többen is szemtanúi voltak. Köztük volt Brigi egyik barátja is, aki a földről nézte végig a zuhanást. A jelenlévők azonnal a becsapódás helyszínére rohantak, próbáltak segíteni, de addigra már késő volt.

Mire a mentőszolgálat a helyszínre érkezett, a két ember a siklóernyőn kívül feküdt, életjeleket nem mutattak, így az orvosi személyzet azonnal megkezdte az 53 éves pilóta és 20 éves utasa újraélesztését. Sajnos a mentőalakulatok erőfeszítései ellenére nem lehetett rajtuk segíteni

– mondta el a helyi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az ISU Bihor. A baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Szemtanúk szerint a siklóernyő szárnya hirtelen összeomlott, majd amikor ismét kinyílt, a tartószerkezet meghibásodhatott, ami végül a zuhanáshoz vezetett.

Az ügyben hatósági vizsgálat indult. A két áldozatot ugyanazon a napon temették el, külön helyszíneken. A történtek nemcsak a családokat, hanem az egész közösséget megrázták. Rövid repülés volt, mégis két életet követelt.