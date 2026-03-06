Sikoltozás verte fel a falut a 240 ezres hálószobatitokkal

Nem mindennapi jelenet zavarta meg egy borsodi család nyugalmát, ugyanis egy férfi az éjszaka közepén egyszerűen bemászott egy prügyi ház hálószobájába. A váratlan látogató azonban nem sokáig maradt, mert a lakók riadalmát egy hatalmas sikoly követte, ami pillanatok alatt menekülésre késztette a betolakodót. A történet végül nemcsak ijedtséggel, hanem bírósági üggyel is zárult – írta a Boon.hu.

Sikoly űzte el a betolakodót

Fotó: Fehér Gábor (Illusztráció)

Sikoly verte fel a csendes utcát

A bíróság megállapítása szerint az eset 2025 szeptemberében, a hajnali órákban történt. A férfi bemerészkedett a családi ház udvarára, majd egy nyitva hagyott ablakon keresztül bejutott az ingatlanba, egyenesen a hálószobába.

A bent alvók azonban hamar felébredtek a zajokra és azonnal észrevették, hogy hívatlan vendég tartózkodik a szobában. A nő ekkor sem esett pánikba és hangos kiáltással és sikoltozással reagált, majd szó szerint üldözőbe vette a meglepett férfit.

A betolakodó sem sokáig habozott, ugyanis ugyanazon az ablakon keresztül menekült ki, amelyen bejutott.

Bíróságon végződött az éjszakai kaland

Az ügy végül a Szerencsi Járásbíróság elé került, ahol tárgyalás mellőzésével született döntés. A bíróság a férfit éjjel elkövetett magánlaksértés bűntettében találta bűnösnek. A büntetés sem maradt el, a vádlott 240 ezer forintos pénzbírságot kapott. A döntés jogerőre emelkedett, így az éjszakai kaland végül egy meglehetősen drága és meggondolatlan cselekedettel zárult.

A nyomozók elfogták végül azt a 43 éves férfit is, aki Apcon és Hatvanban különleges módszerrel lopta meg a helyieket. Rendhagyó és váratlan trükkjeivel több házba is akadálytalanul jutott be a furfangos tolvaj.