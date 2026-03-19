Ennyit ér három élet, sírva fogadták a családok az ítéletet

2025. január 9-én este egy sofőr borús időben és nedves úton haladt az 1-es főúton. A megengedett 60 kilométer/órás tempó helyett 125–135 kilométer/órára gyorsított, majd egy előzésnél – a záróvonalat is átlépve – tért vissza a sávjába. A nagy sebesség és a nem megfelelő követési távolság miatt nem tudott elkerülni egy karambolt. Kocsija óriási erővel belecsapódott az előtte haladó autóba, amely az ütközés következtében az árokba sodródott. A szakemberek megállapították, hogy a vétlen sofőrnek esélye sem volt kivédeni az ütközést. A Tatabányai Járásbíróság most ítélte el azt a férfit, aki kábítószer hatása alatt, a megengedettnél jóval gyorsabban vezetett, és halálos balesetet okozott az 1-es főúton. A tavaly januári tragédiában ugyanis három ember meghalt, egy fiatal pedig maradandó sérüléseket szenvedett. A döntés egyelőre nem jogerős, a családok még bíznak abban, hogy súlyosabb büntetést is kaphat a gyilkos férfi, aki pár évvel megúszta az ámokfutást. A gyászoló rokonok sírva fogadták az ítéletet a Kemma.hu tudósítója szerint.
A bíró szigorú volt. Közölte: az ítélet kihirdetésekor nincs helye érzelmeknek, még akkor sem, ha könnyek nélkül senki sem tudta végigülni a tárgyalást. Azt is hozzátette: az ítéletet a jogszabályoknak megfelelően hozta meg. A drogos sofőrt
- 6 év 6 hónap szabadságvesztésre,
- végleges hatályú járművezetéstől eltiltásra,
- valamint 6 év közügyektől eltiltásra ítélték.
A büntetését börtönben kell letöltenie, feltételes szabadlábra legkorábban a kiszabott idő kétharmadának kitöltése után kerülhet. A bíróság beszámítja a korábban letartóztatásban, majd bűnügyi felügyelet alatt eltöltött időt, emellett a vádlottat több mint 2,2 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.
A baleset elkerülhető lett volna megfelelő sebesség és követési távolság tartása mellett"
– fogalmazott a bíró.
Kiderült, hogy a férfi a halálos baleset előtt Hollandiában volt, négy nappal korábban kokainozott, és aztán több füves cigit is elszívott. A kokaint kimutatták a szervezetéből, de olyan csekély mértékben, hogy az biztosan nem befolyásolta a tragédia napján vezetés közben. Ugyanakkor a füvezés miatt a férfi bódultan vezetett.
Azt is sírva fogadták, hogy hazamehetett
A másodfokú eljárás a Tatabányai Törvényszéken folytatódik, várhatóan a nyári ítélkezési szünet után. A bíróság úgy döntött, addig nem indokolt fenntartani a kényszerintézkedést, így a drogos sofőr elektronikus nyomkövetővel elhagyhatta a bíróság épületét, vagyis hazamehetett. Ezt sem értették a halálos áldozatok gyászoló rokonai.
