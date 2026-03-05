Közlekedési szabálysértésről kapott SMS-t? Azonnal törölje!

Újabb átverés terjed, ezúttal SMS-ben – figyelmeztet a rendőrség. A szöveges üzenetben a csalók közlekedési szabálysértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát, és felhívják a figyelmét, hogy a megadott linken keresztül három napja van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet. A rendőrség hangsúlyozza: a Közigazgatási Hatósági Szolgálat nem küld bírságról szóló határozatot SMS-ben.

Újabb csalás terjed hazánkban, ezúttal SMS-ben Fotó: Police.hu

Az ilyen jellegű hivatalos értesítéseket kizárólag postai úton, tértivevényes levélben kézbesítik, illetve elektronikus úton az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül juttatják el az érintettekhez.

Ha ilyen üzenetet kap, azonnal törölje az SMS-t!

A hatóság arra kéri az állampolgárokat, hogy ha ilyen tartalmú SMS-t kapnak, semmiképpen ne válaszoljanak rá, és ne kattintsanak az üzenetben szereplő linkre. A szakemberek figyelmeztetnek: már egyetlen rossz kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adatokhoz – írja a Police.hu.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

