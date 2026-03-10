Jött a mentő, két idióta sofőr egymásnak ugrott az Astoriánál – videó

Hírlevél
Az Astoriánál, Budapest belvárosában az út szélén esett egymásnak egy taxis és egy motoros. A vita azután robbant ki a sofőrök között, hogy a motoros félrehúzódott, hogy elengedjen egy szirénázó mentőautót.
A TV2 Tényekben mutatták be azt a felvételt, amin látni, hogyan veszekszik egymással egy motoros és egy taxis Budapest belvárosában, az Astoria mellett. A videó azzal indul, hogy a motoros már félrehúzódott és a zsinagóga előtt áll, azt várja, hogy a szirénázó mentőautó elmenjen mellette. Ekkor a taxis megelőzte, ami nagyon nem tetszett a motorosnak, aki számon kérte. Pillanatok alatt kipattant a két sofőr között az acsarkodásig fajuló, heves vita. 

Két sofőr: taxis és motoros esett egymásnak az Astoriánál
Két sofőr: taxis és motoros esett egymásnak az Astoriánál
Fotó: Pixabay.com /Sikerado.hu

A taxis azt sérelmezte, hogy a motoros rákiabált, 

a motoros viszont azt rótta fel a taxisnak, hogy megelőzte, és ezzel feltartotta a szirénázó mentőautót.

"- Normális vagy?

- Ne szórakozzál! Láttam a mentőt, így álltam félre, nem?

- Normális vagy te?

- Tipikus taxis"

- hangzik el a felvételen. 

Mindkét sofőr agresszíven viselkedett

A tévések megmutatták a videót egy vezetéstechnikai oktatónak. A szakember szerint mindkét sofőr túl agresszíven kezelte a helyzetet, 

ráadásul akár baleset is lehetett volna a taxis vakmerő manőveréből. 

Sajnos itt, amikor egymáshoz szólt a két résztvevő, már be volt programozva, hogy bizony-bizony valami lesz a végén. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb türelem és elfogadás kell a másikkal szemben. Tehát egyértelműen a taxis nem cselekedett jól, mert nem húzom rá a kormányt, ez veszélyeztetés" 

– értékelt. 

Emellett a motoros azt is sérelmezte, hogy a taxis nekiment, amit a taxisofőr letagadott. Végül nem hívtak rendőrt, és mindketten elhajtottak a helyszínről. 

Budapest másik végében egy gyalogost halálra gázolt a 49-es villamos, amiről bővebben ide kattintva olvashat.

 

