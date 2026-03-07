Sok pénzt találtak: Ön hagyta el?

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség közösségi oldaláról kiderül, hogy egy becsületes megtaláló sok pénzt vitt be a rendőrségre.

Sok pénz, román lej (illusztráció), fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

A Maszol.ro beszámolója szerint a pontos számot nem tudni, csak annyit, hogy tetemes összegről van szó. A rendőrök azért nem osztották meg ezt a részletet, mert azt szeretnék, ha mielőbb visszakerülne a jogos tulajdonosához, vagyis ahhoz, aki tudja, mennyi román lej volt a csomagban, amit bevittek hozzájuk.

Az elmúlt évek során több alkalommal is sikeresen visszajuttattuk a talált pénzt jogos tulajdonosához a lakosság segítségével. Bízunk benne, hogy ezúttal is sikerül megtalálni azt, aki elveszítette, hiszen egy ekkora összeg bizonyára nagyon hiányzik tulajdonosának”

– írták a rendőrök és azt kérték, mindenki ossza meg a bejegyzést, hogy elérhessen a pénz tulajdonosáig.

Ez a teendője, ha úgy érzi, öné a sok pénz

A pénzt annak tudjuk visszaszolgáltatni, aki pontosan meg tudja mondani, mekkora összegről van szó, milyen címletekben volt, illetve mikor és hol veszítette el. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a becsületes megtalálónak, aki leadta a pénzt székhelyünkön. Példamutató magatartása tiszteletre méltó, és reméljük, hogy az összeg hamarosan visszakerülhet jogos tulajdonosához!”

– olvasható a romániai Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség posztjában,

amelyből az is kiderül, hogy a jelentkezőt személyesen várják a rendőrségen.

Eközben egy állatkínzós botrány ügyében nyomoznak a román rendőrök. Csütörtök reggel négy megyében is házkutatást tartottak, többek között közintézmények székhelyein is egy gazdátlan kutyák feltételezett illegális elaltatásával kapcsolatos nyomozás részeként.

Feltételezett állatkínzókat vettek őrizetbe.

Két magánállatmenhely működését vizsgálják, ahol csalás, hivatali visszaélés, állatok jogtalan és szándékos megölése, valamint magánokirat-hamisítás gyanúja is felmerült. A sokkoló történet részletekért kattintson ide!