Konyhakéssel szúrt meg egy kisfiú egy kislányt a játszótéren

Egy 10 éves kisfiú az Egyesült Államokban, Kalifornia államban a Benjamin Bubb Általános Iskola játszóterén konyhakéssel jelent meg a gyerekek között. Éppen egy foglalkozás zajlott. A beszámolók szerint a fiú rátámadt egy 7 éves kislányra. HÁromszor is megszúrta a vállán. A támadás valóságos sokként érte a jelenlévőket – írja a Bors a TV2 Tényekre hivatkozva.

Sokkolta az emberek a 10 éves kisfiú késes támadása

Fotó: Illusztráció/Pexels

Sokk a játszótéren

A tanárok azonnal a kislány segítségére siettek. Ellátták a sérüléseit, és értesítették a szüleit. A támadás után a kisfiú elmenekült a helyszínről. Az iskola területét biztonsági okokból lezárták. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a támadót. Hamar megtalálták a gyereket, a nyomok egészen az otthonáig vezették őket. A fiú életkorára és az elkövetett bűncselekményre tekintettel a Santa Clara megyei fiatalkorúak mentális egészségügyi szolgálata vette át a felügyeletét a szüleitől.

A hatóságok szerint a fiú nem volt az iskola tanulója, és egyelőre nem tudni, miért ment a játszótérre.

Az ügy körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja.

