Sokk: kiderült, miért vetette magát a mélybe a 16 éves óbudai diák

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 634,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +39,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 693,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +78,2 Ft

Egy budapesti elit gimnázium közösségét megrázó tragédia történt március elején, amikor egy fiatal diák életét vesztette. A sokk azóta is érezhető az iskolában, ahol mindenki próbálja feldolgozni a történteket.
sokkszerelmi csalódásgimnazistadrámatragédia

Március elején tragikus esemény rázta meg egy budapesti középiskola közösségét. Sokkolta őket, hogy egy 16 éves társuk kizuhant az ablakból. Úgy tudjuk, önként vetette magát a mélybe.

Fotó: Illusztráció (Bianca Salgado/Pexels)

Sokk Óbudán: diákját gyászolja az iskola

Ahogy az Origo is megírta, a tragédia március 5-én történt Óbudán, amikor a fiú a nagymamája lakásának ablakából a mélybe zuhant. Az eset mélyen megrázta az iskola közösségét, ahol gyászszünetet is elrendeltek a történtek után.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az információs önrendelkezési jogról szóló törvényre hivatkozva nem adott részletes tájékoztatást.

Szerelmi csalódás állhat a háttérben

A Blikk információi szerint a tragédia hátterében öngyilkosság állhat, amelyhez egy szerelmi csalódás vezetett. A fiatal a barátnőjével való szakítás után hozhatta meg végzetes döntését.

Az édesapa megrendülten beszélt arról, hogy fia korábban kitűnő tanuló volt, ám az utóbbi időszakban megváltozott. Rossz társaságba keveredett, tanulmányi eredményei romlottak, és egyre nehezebben tudott megbirkózni a problémáival. A fiú szülei elváltak, az édesanyja távol élt, ezért az apja nevelte. Az iskolai gondok miatt főként az édesapa egyeztetett a tanárokkal. Elmondása szerint a fiatal sokat gördeszkázott, így találkozott a nála egy évvel fiatalabb barátnőjével, akit mélyen szeretett.

Az iskolán kívül minden idejét a barátnőjével töltötte, akivel nagyon szerették egymást. Tudomásunk szerint a fiam a halála előtt megbeszélte a párjával, hogy szakítanak, szünetet tartanak a kapcsolatukban, de ezt a helyzetet a gyerekem nem tudta kezelni 

– idézte a Blikk a könnyeivel küszködő édesapát.

Segíteni akartak rajta, de már nem lehetett

A család mindent megtett azért, hogy segítsen a fiún. Az édesapa rendszeresen egyeztetett az iskola tanáraival, és külföldi terápiát is szerveztek számára.

Ennek keretében elutaztak Görögországba, Kalamata városába, ahol a Chance Program részeként élményterápiás kezelést terveztek. A program vezetője szerint a fiatal nyitottnak tűnt a változásra, és pozitív jövőképpel rendelkezett, így a közös beszélgetések után álmában sem gondolta volna, hogy ilyen súlyos lelki válságba kerül a fiú. A kezelés azonban végül nem valósulhatott meg.

Felfoghatatlan veszteség

A tragédia nemcsak a családot, hanem az egész iskolai közösséget megrázta. A diákok és tanárok számára is nehezen feldolgozható, ami történt.

Egy fiatal élete tragikus véget ért, mely mögött súlyos, feldolgozatlan  lelki válság és belső harcok húzódtak meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

