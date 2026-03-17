Sokk: kiderült, miért vetette magát a mélybe a 16 éves óbudai diák

Március elején tragikus esemény rázta meg egy budapesti középiskola közösségét. Sokkolta őket, hogy egy 16 éves társuk kizuhant az ablakból. Úgy tudjuk, önként vetette magát a mélybe.

Sokk: szerelmi csalódás állhat a fiatal gimnazista öngyilkosságának hátterében

Sokk Óbudán: diákját gyászolja az iskola

Ahogy az Origo is megírta, a tragédia március 5-én történt Óbudán, amikor a fiú a nagymamája lakásának ablakából a mélybe zuhant. Az eset mélyen megrázta az iskola közösségét, ahol gyászszünetet is elrendeltek a történtek után.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az információs önrendelkezési jogról szóló törvényre hivatkozva nem adott részletes tájékoztatást.

Szerelmi csalódás állhat a háttérben

A Blikk információi szerint a tragédia hátterében öngyilkosság állhat, amelyhez egy szerelmi csalódás vezetett. A fiatal a barátnőjével való szakítás után hozhatta meg végzetes döntését.

Az édesapa megrendülten beszélt arról, hogy fia korábban kitűnő tanuló volt, ám az utóbbi időszakban megváltozott. Rossz társaságba keveredett, tanulmányi eredményei romlottak, és egyre nehezebben tudott megbirkózni a problémáival. A fiú szülei elváltak, az édesanyja távol élt, ezért az apja nevelte. Az iskolai gondok miatt főként az édesapa egyeztetett a tanárokkal. Elmondása szerint a fiatal sokat gördeszkázott, így találkozott a nála egy évvel fiatalabb barátnőjével, akit mélyen szeretett.

Az iskolán kívül minden idejét a barátnőjével töltötte, akivel nagyon szerették egymást. Tudomásunk szerint a fiam a halála előtt megbeszélte a párjával, hogy szakítanak, szünetet tartanak a kapcsolatukban, de ezt a helyzetet a gyerekem nem tudta kezelni

– idézte a Blikk a könnyeivel küszködő édesapát.

Segíteni akartak rajta, de már nem lehetett

A család mindent megtett azért, hogy segítsen a fiún. Az édesapa rendszeresen egyeztetett az iskola tanáraival, és külföldi terápiát is szerveztek számára.

Ennek keretében elutaztak Görögországba, Kalamata városába, ahol a Chance Program részeként élményterápiás kezelést terveztek. A program vezetője szerint a fiatal nyitottnak tűnt a változásra, és pozitív jövőképpel rendelkezett, így a közös beszélgetések után álmában sem gondolta volna, hogy ilyen súlyos lelki válságba kerül a fiú. A kezelés azonban végül nem valósulhatott meg.