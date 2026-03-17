Rémisztő: rádőlt a féltonnás palánk az amerikai kosarasra – videón a sokkoló pillanat

Ijesztő jelenet játszódott le egy horvát kosárlabda-mérkőzésen, amikor egy zsákolás után váratlanul összeomlott a palánk szerkezete. A sokk pillanata akkor következett be, amikor a hatalmas súly a játékosra zuhant – írja a Blikk.

Fotó: részlet a videóból/Instagram

Sokk: rádőlt a féltonnás palánk a kosarasra

A tabella második helyén álló Split a sereghajtó Kvarner 2010 ellen lépett pályára Rijekában. A második negyed végéhez közeledve, 48–47-es állásnál a 110 kilós amerikai játékos, Demajeo Wiggins zsákolással szerzett kosarat.

A mozdulat után azonban váratlan fordulat történt: a rosszul rögzített palánkot tartó, közel féltonnás szerkezet egyensúlyát vesztette, majd hirtelen előre dőlt – pontosan oda, ahová a játékos érkezett.

Óriási ijedtség a pályán

A jelenet azonnal pánikot keltett a csarnokban. A játékosok, edzők és játékvezetők azonnal Wiggins segítségére siettek, és közösen próbálták visszaállítani a hatalmas szerkezetet.

A helyszínen tartózkodók számára néhány másodpercig úgy tűnt, tragédia történt.

Csodával határos módon megúszta

A szerencsének köszönhetően azonban a gyűrű csak enyhén érte a kosarast, aki végül sértetlenül megúszta az esetet.

A mérkőzés néhány perces szünet után folytatódott, azonban a történtek láthatóan a vendégcsapatot viselték meg jobban: a Split végül 104–99-re kikapott.

