súlyos testi sértés

Súlyos testi sértés Mezőkövesden: karóval verte, még a nő haját is meggyújtotta

Brutális bántalmazás történt egy mezőkövesdi otthonban, miután egy férfi számon kérte élettársát, amiért nem ment haza éjszakára. Az ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.
súlyos testi sértéscsaládi erőszakollóügyészségvádlottMezőkövesd

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

