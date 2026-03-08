Eltűnt Szabó Bálint, egykori szegedi képviselő

Eltűnés miatt körözi a rendőrség Szabó Bálintot, az egykori szegedi képviselőt – írta a Blikk.hu. A police.hu-n közzétett információk szerint a hatóságok 2026. március 8-án rögzítették az eltűnést.

Eltűnt a botrányhős Szabó Bálint, keresi a rendőrség

Fotó: MW archív

A körözést a Kőszegi Rendőrkapitányság adta ki, és az ügyben jelenleg is ez a kapitányság folytatja az eljárást. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség az eltűnt férfi felkutatásán dolgozik.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Szabó Bálint tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Kőszegi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy vegye fel velük a kapcsolatot telefonon.

Több botrány árnyékolja az eltűnt Szabó Bálint múltját

Az egykori szegedi önkormányzati képviselő az elmúlt években több botrányos akcióval is felhívta magára a figyelmet: május elején ellenőrzés nélkül hajtott be a Készenléti Rendőrség területére; a Pride betiltása elleni demonstráción pedig megpróbálta átúszni a Dunát, az este azonban végül újraélesztéssel zárult.

Korábban Orbán Viktor konvoját is üldözte autóval, több KRESZ-szabályt megszegve; az ügy börtönbüntetéssel zárult.

Szabó Bálint a miniszterelnök otthonánál is akciózott, a szegedi önkormányzati testületi üléseken pedig Botka László polgármesternek okozott kellemetlen perceket számtalan alkalommal. Korábban hivatali személy elleni erőszak miatt is indult ellene eljárás.